夫生日失聯…她驚見「大9歲姊姊性愛片」　含淚原諒竟被離婚「不敢告訴媽」

▲林女於老公辦公室電腦內，驚見他與「大9歲姐姐」自拍性愛片，原想為家庭隱忍，不料老公竟先提離婚，讓她怒告2人妨害家庭，但自己也挨告妨害電腦使用罪。（示意圖，非新聞當事人／CFP）

記者羅志華／台北報導

一名林姓女子於2018年時，在李姓老公生日整天找不到人，隔天突擊辦公室，竟在電腦發現老公於2015年間，與大他9歲的王姓女子自拍性愛片，林女為家庭含淚選擇原諒，回家後不吵也不鬧，不料老公竟搶先在下個月要求離婚，讓她氣得提告2人妨害家庭。北院10月29日開庭，林女與李男、王姓小三為和解金爭執不休，她更當庭哽咽表示，「前夫外遇的事情，我到現在都沒讓媽媽知道，離婚後小孩都是我自己在顧」。

林女因闖進辦公室，下載前夫性愛片挨告妨害電腦使用罪，在庭上成了對方談判的籌碼，林女向李男、王女求償60萬，但2人只願賠30萬，並要求林女歸還性愛片原始檔，雙方為和解金額的落差大吵，林女質疑李男在家事庭求降扶養金，在這邊又砍和解金，怒嗆「為何李男不工作！？」，又指王姓小三有在教瑜珈，2人的狀況根本沒那麼差。

但李男表示，被資遣後，現在只能打零工，又要付林女扶養費，實在是很困難，王女更表示2人薪水不多，請律師也要花錢，30萬和解已是極限；在「喬」的過程中，只見法官與檢察官忙著安撫林女，勸她以40萬元和解，更要李男拿出大丈夫氣魄，好好負責，但林女卻不時與一旁的王姓小三互嗆，場面十分緊張。

律師見庭上喬不定，便將李男、王女帶出庭外協商，不料松山高中的同學來法院參訪，正好碰上這齣「妨害家庭」的大戲，紛紛就座把法庭擠得滿滿，讓原已緊張的現場登上尷尬的巔峰，所幸律師帶回好消息，表示李男、王女願接受40萬的條件，但前方還有一項考驗等著眾人。

林女要李男、王姓小三，於庭外拍道歉影片，2人同意並要求立下保密協定，表示若林女外洩要賠償50萬元，此話一出讓林女再度翻臉，直說「不談了」，法官、檢察官見辛苦調解的成果瞬間幻滅，好說歹說請林女再考慮，她才勉強拋出5萬違約金的條件。

但這下換律師開始緊張，不禁向法官質疑「5萬有甚麼拘束力嗎？」、「我們也接受40萬元的條件拉！」，讓林女怒嗆，「李男跟王女都敢拍性愛片了，有甚麼好怕的，我才不像他們那樣」，接著又哽咽道，「我真想高調的話，就不會連同事、甚至我媽都不知道李男外遇的事，小孩都我在顧耶！」

就在法庭人員，及10多名松山高中同學的見證下，雙方終於達成共識，只見林女、李男、王姓小三及律師出門「拍片」，法官跟庭務員忙著做和解筆錄，眼看似乎告一段落，但2女還有帳要算，一行人回來後，王姓小三要林女別再發黑函，只見林女秒嗆「丟臉嗎？」，王女回酸「謝謝妳！」，最後法官協調3人和解後，不得再對外發表、評論，檢察官起訴妨害家庭的內容，一場「分手擂台」才終於落幕。

腦公！你不可以賴帳喔