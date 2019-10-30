失業母告討1.2萬扶養費　3子女：14歲起就不知道母親是什麼東西

▲阿鳳沒有工作，於是提告想向3名子女討要扶養費。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名媽媽阿鳳（化名）因為找不到工作，提告要求3名子女每月各自給付4000元的扶養費；但她的子女反駁，從小到大他們都是由父親扶養長大，母親經常不在家，甚至還看過她和叔叔在沙發上抱在一起，就連聽聞女兒遭性侵也只丟下一句「三八阿花」，在他們心中留下很深的陰影。由於阿鳳並未反駁子女們的指控，高雄少年及家事法庭認定子女的證詞屬實，最後裁定駁回母親的訴求，判孩子們不用給付扶養費。

阿鳳在判決書中主張，自己因為年紀大又找不到工作，已經無法維持生活，這才決定向3名子女提告請求給付扶養費，每人每月應該各自給付4000元，總計1.2萬元，供她維持日常生活。然而，對於阿鳳的請求，其中一名兒子乙（化名）感嘆，小時候是父親對他們比較照顧，「從我小學有印象以來，媽媽只會跟爸爸要錢而已。」

▲阿鳳的女兒淚訴，自己曾遭性侵，向母親求救卻被嘲諷。

女兒丙也表示，母親經常不在家，就算回家也是一直和家人吵架，她小時候在庭院遭熟人性侵，向母親求助卻挨罵「三八阿花」，這件事對她造成很大的打擊，至今心中仍有陰影，「我們3個小孩被四處丟給親戚照顧，我親眼看過媽媽外遇，她和叔叔在沙發上抱在一起，那時候我還沒上國中，也不敢跟爸爸說，我怕講了會被媽媽打。」

另一名女兒甲提到，母親外遇的對象是她國中學長的父親，「我從14歲起就不知道母親是什麼東西，也不知道為什麼我要扶養她」，畢竟自己小時候曾經差點被賣去酒店，只有父親是真心在照顧他們，「有一次父母吵架我印象很深刻，爸爸問離婚的話要帶走哪個孩子，媽媽說她3個都不要，當下我聽到很傷心，哭了一整夜。」

▲阿鳳的孩子都知道她外遇。

面對子女們的指控，阿鳳並未反駁，僅聲稱的確經常將孩子留在家中，之所以會提告是希望孩子們放棄扶養，這樣她就可以領取社會補助；至於其他的事情包含性侵、外遇等，她一概回應「忘記了」、「隨便他們講」。

法官認為，假如孩子們指控不實，阿鳳應該會為自己辨明，但她並沒有這麼做，可見上述陳述應該屬實，考量到她長期未盡到身為母親的義務，也已經多年未與家人聯繫，雙方感情疏離，自然沒有理由要求孩子們支付扶養費，最後裁定駁回，判母親敗訴。

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