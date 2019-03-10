台籍人大代表「蛋糕論」談一國兩制　陳雲英：韓國瑜想得明白

▲林毅夫妻子、全國台聯副會長陳雲英。（圖／記者曾俊豪攝）

大陸中心／綜合報導

談到「一國兩制」的台灣方案，大陸全國人大台灣代表陳雲英用「蛋糕論」來形容。她表示，「我比較擔心大家不敢於表達意見；只要到大陸來看一次，很多謠言就不攻自破了。」而對於高雄市長韓國瑜，陳雲英評論稱，「韓國瑜想得明白，他的擁護者也想得明白，韓國瑜很勇敢。」

談一國兩制

陳雲英近日接受陸媒訪問，她就「一國兩制」的台灣方案表示，「這個生日蛋糕要做成什麼樣，我想要我的生日蛋糕上有多少奶油，有多少巧克力，我不擔心台灣同胞表述自己的意見，我比較擔心大家不敢於表達意見。」

對於兩岸的民主協商，陳雲英指出，開始時建議不要太固化是誰作為代表來協商，「可能很多人認為由政黨來代表，但其實在台灣，中間選民是大多數，所以他們可能不是由政黨來代表，他們可能有他們的行業階層，不同的行業界別可以有不同的組織來代表。」

▲陳雲英有「中國特殊教育第一人」之稱。（圖／翻攝自中國台灣網）

回台被審查

陳雲英是唯一出生在台灣的人大代表，是世界銀行首席經濟師林毅夫的妻子。她於1987年攜子女隨林毅夫定居北京，成為大陸第一位特殊教育博士，並於2003年當選第十屆全國人大代表。但也因此，陳雲英每次返台都會歷經審查，隨著蔡英文政府上台，她感到「審查越來越嚴」。

她表示，「最嚴格的是，我到的每一個地方、每一個時段在哪裡，他們都要管，一點靈活度都沒有，比如和東華大學校長聚餐的事情，我和朋友聚餐都要管，感覺不符合這個時代，倒退了100年；我覺得門是關不上的。」

台灣在變

報導稱，把握每一次難得回到台灣的機會，陳雲英都會洞察到漸漸發生的變化。陳雲英以故鄉宜蘭縣為例，她表示，一些宜蘭朋友對他們的孩子到大陸去讀大學的態度發生了改變，「過去宜蘭人要是知道誰的孩子去大陸讀書，都會質疑他，現在他們再看到孩子到大陸讀書後會發現，孩子變得更加用功讀書，專業水平變得很好，英文變得很好。」

「只要到大陸來看一次，很多謠言就不攻自破了」，陳雲英如此評價媒體對大陸的不實報導，「你明明看見每個城市建起高樓，明明看到人民安居樂業，明明同樣是博士畢業生，在大陸可以很好地去工作，但台灣的博士畢業生很多找不到合適的工作，還為了找工作隱瞞自己的博士學位，這些消息在台灣的媒體上都有播出。」

▲韓國瑜3月底將造訪香港、澳門、深圳、廈門，為高雄找尋商機。（圖／記者吳奕靖攝）

談韓國瑜

陳雲英談起「政治明星」韓國瑜時說，「韓國瑜在競選高雄市長時講得非常好，貨物要出得去，人要進得來，人才都流失了，一個城市如何發展呢？所以，人才要進得來，甚至要留得住，貨物要出得去，就是要做兩岸的商貿貨物往來，高雄人民一定希望發大財。」

陳雲英認為，韓國瑜想得明白，他的擁護者也想得明白，韓國瑜很勇敢，他將到訪的這四個城市恰好是離台灣很近的幾個城市，而且也是相對發達的地區，會有很多的商機，「他的團隊很有智慧，在這次的考察訪問之後，他們應該能夠談攏一些合作的清單，促進高雄更好地發展。」

陳雲英是唯一出生在台灣的全國人大代表，是世界銀行首席經濟師林毅夫的妻子。她於1953年出生於台北，曾獲政大文學士及教育學士雙學位，以及美國賓州愛丁保羅大學碩士和喬治華盛頓大學博士，1987年攜子女隨林毅夫定居北京，成為中華人民共和國第一位特殊教育博士，並於2003年當選第十屆全國人大代表。