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立委補選超級星期六　民進黨拚一口氣！防韓流延燒2020

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▲▼陳菊輔選郭國文。（圖／翻攝自陳菊臉書粉專）

▲選前超級星期六，陳菊輔選郭國文。（圖／翻攝自陳菊臉書粉專）

政治中心／綜合報導

新北、台南、彰化和金門等四縣市立委補選即將在16日正式投票。面對韓流來勢洶洶，僅提名三席的民進黨，目標力保新北、台南，力求彰化突圍，民進黨要拚一口氣，防韓流延燒2020。

選前超級星期六，新北部分，交通部長林佳龍9日上午陪同候選人余天，在重新橋跳蚤市場掃街，下午則由行政院長蘇貞昌輪番上陣助選，到集美街拜票。

余天上午掃街時還發生一件小插曲。面對鄭世維指2008年競選立委時，余天的妻子李亞萍在選前倒下是使出奧步，余天回應「至少我結婚至今沒離過婚，反倒是對手當議員時拋棄糟糠之妻，跟自己助手來，對婚姻不忠實」。鄭世維聽聞後，要求余天拿出證據，否則將保留法律追訴權，不排除提告。

▲前總統馬英九今晨陪同三重區立委補選候選人鄭世維前往龍門市場掃街拜票。（圖／記者范綱儀攝）

▲選前超級星期六，馬英九輔選鄭世維。鄭世維聽聞余天說自己跟助手來，揚言不排除提告。（圖／記者范綱儀攝）

台南部分，國民黨候選人謝龍介在選前最後一周，邀請高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕等人助攻。面對韓流來勢洶洶，前行政院長賴清德9日陪同民進黨候選人郭國文，到西港慶安宮及市場祈福拜票。賴清德強調，「民進黨只剩一口氣」，如果316立委補選這一戰，沒有辦法集中力量，讓民進黨當選，那過去堅守的台灣主體、民主價值與台南發展會很危險，鄉親懇請，疼惜台灣，全力相挺郭國文。

此外，陳菊也與郭國文到佳里問候鄉親。陳菊在臉書指出，早在數十年前就認識郭國文，當時郭國文是一個爭取勞工權益在街頭奮鬥的年輕人，再見到郭國文，她知道，郭國文已準備好和鄉親站在同一陣線；而民進黨在台灣民主化的過程中，一直都是為了一口氣，「為民主自由爭一口氣、為台灣人民爭一口氣！」，她懇請鄉親支持郭國文。

▲▼賴清德輔選郭國文。（圖／翻攝自賴清德臉書粉專）

▲選前超級星期六，賴清德輔選郭國文。（圖／翻攝自賴清德臉書粉專）

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關鍵字：立委補選,民進黨,韓國瑜,韓流,余天,郭國文,鄭世維,賴清德,陳菊

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