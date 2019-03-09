立委補選超級星期六　民進黨拚一口氣！防韓流延燒2020

▲選前超級星期六，陳菊輔選郭國文。（圖／翻攝自陳菊臉書粉專）

政治中心／綜合報導

新北、台南、彰化和金門等四縣市立委補選即將在16日正式投票。面對韓流來勢洶洶，僅提名三席的民進黨，目標力保新北、台南，力求彰化突圍，民進黨要拚一口氣，防韓流延燒2020。

選前超級星期六，新北部分，交通部長林佳龍9日上午陪同候選人余天，在重新橋跳蚤市場掃街，下午則由行政院長蘇貞昌輪番上陣助選，到集美街拜票。

余天上午掃街時還發生一件小插曲。面對鄭世維指2008年競選立委時，余天的妻子李亞萍在選前倒下是使出奧步，余天回應「至少我結婚至今沒離過婚，反倒是對手當議員時拋棄糟糠之妻，跟自己助手來，對婚姻不忠實」。鄭世維聽聞後，要求余天拿出證據，否則將保留法律追訴權，不排除提告。

▲選前超級星期六，馬英九輔選鄭世維。鄭世維聽聞余天說自己跟助手來，揚言不排除提告。（圖／記者范綱儀攝）

台南部分，國民黨候選人謝龍介在選前最後一周，邀請高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕等人助攻。面對韓流來勢洶洶，前行政院長賴清德9日陪同民進黨候選人郭國文，到西港慶安宮及市場祈福拜票。賴清德強調，「民進黨只剩一口氣」，如果316立委補選這一戰，沒有辦法集中力量，讓民進黨當選，那過去堅守的台灣主體、民主價值與台南發展會很危險，鄉親懇請，疼惜台灣，全力相挺郭國文。

此外，陳菊也與郭國文到佳里問候鄉親。陳菊在臉書指出，早在數十年前就認識郭國文，當時郭國文是一個爭取勞工權益在街頭奮鬥的年輕人，再見到郭國文，她知道，郭國文已準備好和鄉親站在同一陣線；而民進黨在台灣民主化的過程中，一直都是為了一口氣，「為民主自由爭一口氣、為台灣人民爭一口氣！」，她懇請鄉親支持郭國文。

▲選前超級星期六，賴清德輔選郭國文。（圖／翻攝自賴清德臉書粉專）