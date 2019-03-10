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不派韓國瑜選2020　胡幼偉：人類會出現選舉史上最大笑話

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▲▼韓國瑜參加婦女節活動被不耐等待的民眾噓下台 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

政治中心／綜合報導

針對是否參選2020，高雄市長韓國瑜日前表示「不要吃碗內看碗外，把份內工作做好」，高雄觀光局長潘恆旭也說，韓國瑜不會參加國民黨內總統初選。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉9日表示，若不派韓國瑜，黨主席吳敦義、前立法院長王金平、前新北市長朱立倫及國民黨都完了，「人類會出現政黨選舉史上的最大笑話！」

胡幼偉分析，國民黨內初選若韓國瑜不參一咖，朱立倫將最有希望，所以他當然不會表態拱韓，而王金平大動作宣布要選總統，他也不會拱韓，由於朱立倫和王金平不肯相讓拱韓，黨中央就不敢直接徵召韓國瑜選總統；胡幼偉認為，「這看起來是最有勝算的一招，也是最符合民意的一步」。

胡幼偉指出，國民黨上上下下都說這次無論如何一定要贏，連朱立倫、王金平也這麼說，但若問派韓國瑜出馬一定能贏，朱立倫及王金平是否贊成讓韓國瑜成為國民黨的總統候選人？他反問，「難道朱與王會說『為了黨一定要贏，我贊成』嗎？」

胡幼偉批評，「什麼叫大局為重？大咖都只顧自己，這樣的黨，能成就什麼大事呢？」，他認為拱韓國瑜唯一的理由就是因為他能贏，利用韓達到國民黨再執政的目的，所以，「不是韓國瑜有多了不起的問題，而是他是不是最能贏的問題！」

胡幼偉總結，國民黨要在「人情事理制度為上」和「能贏最重要」之間做抉擇，派韓國瑜黨內有很多顧慮，但若不派韓國瑜，「那要注意了！不管派誰，最好禱告這個人一定會贏！否則，吳敦義、王金平、朱立倫都完了！黨也完了！韓國瑜會去掉半條命，人類會出現政黨選舉史上的最大笑話！」

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關鍵字：韓國瑜,2020總統大選,2020,胡幼偉

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