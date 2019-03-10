獲39間大學錄取「獎學金達5千萬」！　17歲女學霸：好驚訝

▲尼克森表示，「我並不是時時刻刻都在唸書，但我一定有唸書，我想我的秘訣就是盡我所能。」（圖／翻攝自Facebook／Douglas County Georgia Schools）



國際中心／綜合報導

美國喬治亞州一名17歲女高中生尼克森（Jordan Nixon）受到39間大學錄取，而這些大學提供的獎學金更高達160萬美元（約新台幣4944萬元）。雖然收到這麼多錄取信，但尼克森表示，每次打開都還是很驚訝。她的媽媽安琪拉（Angelia）則開玩笑地說，「一開始確實覺得很神奇，但過一陣子只會想，這些信什麼時候才會停？」

尼克森一共向50多間大學提出申請，萬萬沒有想到竟然能得到這麼多人的青睞。據CBS報導，她並不是隨意遞出申請函，而是經過詳細的查詢。尼克森希望就讀的學校能擁有多元文化，並且提供心儀的學科──國際商業。

尼克森說，「我並不是時時刻刻都在唸書，但我一定有唸書，我想我的秘訣就是盡我所能。」她的雙親表示，很為個性獨立、成熟的女兒感到高興，因為她確實在申請學校時做了大量的調查。此外，尼克森參與許多課外活動，包括擔任學校啦啦隊隊長、參加商業教育組織等。

尼克森受訪時表示，希望自己的故事能夠激勵其他人，「我想挑戰自己，這對我來說是最重要的事，也想向人們展示，一切都是有可能的，而且任何人都可以辦得到。」尼克森目前還沒有決定要進入哪一所大學，她需要在5月1日前作出決定。

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