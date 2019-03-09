時速80海面飛行！日高速水翼船撞「不明海生物」　87人輕重傷

▲佐渡汽船公司所屬高速船。（圖／翻攝佐渡汽船官網）



記者王致凱／綜合外電報導

日本佐渡汽船公司一艘噴射水翼高速船，9日從新潟港駛往佐渡兩津時疑似撞擊海洋生物，造成船上121名乘客中有87人受傷，其中5人傷勢較重，但意識清楚，經醫療直升機轉院治療。新潟海上保安部正在調查詳細事發經過。

據日本放送協會（NHK）報導，這艘高速船大約於當地時間9日中午12時15分左右，從新潟市新潟港往佐渡市兩津港航行途中，與疑似不明海洋生物的物體發生衝撞。

新潟海上保安部表示，有87名乘客臉部或腰部疼痛受傷，其中有5人傷勢嚴重但意識清楚。高速船事故後仍可自主航行，但比預定時間晚1個小時抵達兩津港。傷者隨即被送往醫院治療，重傷者則由醫療直升機轉院救治。

海上保安部透露，該船後側出現約15公分長度的龜裂，水翼也有部分彎曲。警方與新潟海上保安部正在調查詳細事發經過。佐渡汽船表示，高速船最多可載250人，但當時船上僅有121名乘客；高速船當天上午11時30分從新潟出發，原訂12時30分左右抵達兩津港。

船上一名男性乘客表示，撞擊當下衝擊力道非常猛烈，他當時正好從洗手間回到座位上，還沒來得及繫上安全帶，因此讓他嚇了一大跳，幸好最後平安無事靠岸。另一名女性乘客形容，事發時突然間有某種墜落的感覺，後排乘客有人大喊腰痛，還有人流鼻血。

根據佐渡汽船網站資訊，這艘噴射高速船因為可在海面上懸浮航行，因此又被稱為「海上飛機」，即便遇上3.5公尺高波浪，也能以時速80公里的超高速在海面上平穩前進。佐渡汽船在官網上張貼公告表示，受撞擊影響，高速船必須進行必要的船體檢修，3月10、11兩日部分船班停駛。

熟悉日本海海洋生態的新潟縣上越市市立水族博物館副館長池口新一郎表示，考慮到能讓高速船產生劇烈衝擊力，很可能是撞上鯨魚。他說，當地海域常有小鬚鯨、長鬚鯨、座頭鯨等鯨魚迴游出沒，其中最大的鯨魚長度可能超過20公尺；由於鯨魚會突然浮出水面換氣，因此高速船很難事先迴避。