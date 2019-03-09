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影片曝光／國道遊覽車遭撞2次側翻轉180度　9歲男童自行爬出

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記者唐詠絮／彰化報導

高雄遊覽車在國道彰化和美路段發生翻覆事件，造成5人重傷、28人輕傷。當時車內坐在第3排的9歲小學3年級的黃姓學童，撞到腹部被送往秀傳醫院急救，但傷勢無恙，他心有餘悸的說，「遊覽車翻覆時，我沒有在睡覺，在亂看」，「車內瞬間有許多東西掉下來，嘶！嘶！嘶，大家都很驚慌」，最後從遊覽車自己爬出來。

▲▼高雄遊覽車行經國道和美路段翻覆。（圖／記者唐詠翻絮攝）

▲9歲黃姓男童說自己從遊覽車內爬出。（圖／記者唐詠翻攝）

高雄普康安華藏世界道友弘法團學員，一行32人，搭乘62歲簡姓駕駛的遊覽車9日上午到苗栗苑裡參加感恩朝聖祈福法會，下午4時43分回程行經國道三號南下192公里，彰化和美路段時，21歲賴男駕駛的黑色轎車突然從右邊的加速車道竄出，遊覽車遭撞2次側翻還自轉180度，橫躺在加速車道和外側車道上。

▲▼高雄遊覽車行經國道和美路段翻覆。（圖／記者唐詠翻絮攝）

▲▼高雄遊覽車行經國道和美路段翻覆。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

根據國道7隊提供的24秒遊覽車行車紀錄器畫面，黑色轎車突然從右邊的加速車道竄出，擦撞中線車道的遊覽車右車頭後，從前方橫越車道再撞上護欄，接著疑又撞上遊覽車，遊覽車翻車，車內傳出「喔！喔！喔」的慘叫聲。彰化縣消防局立即啟動大量傷患機制，出動彰化基督教、秀傳醫院、台中童綜合醫院、光田醫院、中山醫院等多家民間醫院的救護車支援。

▲▼高雄遊覽車行經國道和美路段翻覆。（圖／記者唐詠翻絮攝）

當時車內坐在第3排的9歲就讀三年級的黃姓學童，撞到腹部，但傷勢無恙，他心有餘悸的說，「遊覽車翻覆時，我沒有在睡覺」，「車內瞬間有許多東西掉下來，，讓他嚇一大跳」，還是自己從遊覽車爬出來，黃爸爸說，他們一家3人在上午6時30分從高雄出發到苗栗參加法會，沒想到會發生意外，希望同車的夥伴們都能平安。

▲▼高雄遊覽車行經國道和美路段翻覆。（圖／記者唐詠翻絮攝）

▲▼高雄遊覽車行經國道和美路段翻覆。（圖／記者唐詠翻絮攝）

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關鍵字：國道,遊覽車,翻覆

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