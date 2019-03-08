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慈濟醫學生列隊鞠躬　為12位「大體無語良師」送別火化

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▲慈濟大學醫學系同學為無語良師著衣。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

慈濟大學醫學系同學為無語良師著衣。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

慈濟大學醫學糸學生8日為12位無語大體良師舉辦入殮、送靈、感恩追思、火化、入龕典禮，經過上學期的課程，大體老師已經被同學一刀一刀的解剖，但在學期最後，由同學一針一線的縫合，並親自為老師著衣，學生們各個懷抱著感恩的心。

在典禮舉辦前一天解剖學科主任和老師們還親自帶領醫學系和後中醫學系學生上火葬場打掃，這些是其他學校沒有的。解剖學科曾國藩主任表示，帶著學生親自做，親自去體會，讓同學可以發自內心想想，他們希望給大體老師家屬什麼樣的環境，人文活動的意義最重要的是希望學生們成為醫師後，願意站在病人家人的角度想，成為一位好醫師。

▲慈濟大學醫學系同學為無語良師著衣。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

同學們前一天認真的打掃火葬場。

在中國觀念裡，將親人交給別人割是不對的事，早期台灣醫學教育大體來源短缺，但是慈大建立了一系列的人文關懷活動，過程中家屬們深刻感受到師生的用心，放心將摯愛的家人交給慈濟大學，目前為止，填寫志願捐贈同意書的已經超過39000位，已捐贈者有889位。

8日早上綿綿細雨，在靜思精舍師父，慈大師長和同學的祝福中進行送靈典禮，醫學系張仲銘同學帶著祝福又不捨心情送別老師，張仲銘同學說：「也許是最後一次還可以在老師身邊，但是老師的精神將會一直記在我的心中。」大二時張同學的父親也因為癌症往生，經歷過陪伴父親那段，他知道病人是非常痛苦的，張仲銘同學表示常常在想，希望老師能夠沒有病痛了也許在天上可以跟他父親相遇成為朋友。

人文典禮上由學生獻花感恩每位家屬，學生也分享與老師之間的相處，有些組在每堂課的默禱同學會放老師喜歡的歌，或是請老師保佑跑台考試能順利，戴鼎君同學因為知道廖美芬老師很喜愛旅遊，所以在連假前他都會跟老師報告要去計劃去哪裡玩呢！

▲慈濟大學醫學系同學為無語良師著衣。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

送靈典禮。

感恩追思典禮由醫學系和後中醫學系的學生表演，帶來包括吉他歌曲和手語表演，其中「心願」是由後中醫簡天縱同學創作。簡同學表示，每次下課都會想說老師有沒有什麼話想跟我們說，我又有什麼話要跟老師說，在一個月前創作了“心願”將所有的話化成詞曲由同班同學一起演唱。

▲慈濟大學醫學系同學為無語良師著衣。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

向無語良師家屬致意。

典禮最後由王本榮校長送給每位大體老師家屬感恩紀念牌，無語良師老師的骨灰並將安置在慈濟大學大捨堂裡，無語老師們用生命教導學生，成為醫學教育中不可抹滅的課程，而同學對老師和家屬的感恩將會隨著他們未來行醫的路，變成永恆的美麗的種子，散播在走過的每一寸土地。

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關鍵字：身後,心願,慈濟,醫學生,無語良師,火化,感恩,送別,解剖

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