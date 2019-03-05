她搭小黃看病卻離奇躺交流道命危　運將：不知乘客怎突然不見

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號南下67公里幼獅交流道附近，4日晚間在外側車道路肩處，發現58歲吳姓婦人倒臥，經轉送林口長庚醫院急救目前仍未脫離險境，國道警察5日查出載運吳婦的計程車司機是廖姓運將，但廖對吳婦為何會出現在國道南下路段竟說自己也搞不清楚；警方對廖說法保持高度懷疑，將等吳婦清醒後再釐清案情。

▲國道一號南下67公里幼獅交流道，4日晚間發生吳姓婦人離奇倒臥外側車道，國道警察現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道警方4日晚間6點50分接到民眾報案，到場後發現吳婦倒臥在中山高南下67至68公里處路肩，而且右小腿骨折、有撕裂傷，左臉腫脹，意識不清，身旁還有大量嘔吐物，警方第一時間送往楊梅怡仁醫院搶救，再轉送林口長庚醫院救治。

▲國道一號南下幼獅交流道，4日晚間發生吳姓婦人離奇倒臥外側車道，現場留下吳婦手機與嘔吐物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道一隊下午指出，警方依現場吳婦留下的證件資料通知家屬，家屬表示吳婦4日是要從中壢中原大學附近住家外出至楊梅天成醫院看病，但為何會出現在國道上，家屬也不知道原因。

警方連夜調閱監中原大學視影像積極比對，查出吳婦在中原大學附近上了計程車，警方透過車牌找到53歲廖姓運將，4日晚間18時18分到中原大學附近載吳婦上車，吳婦說要到楊梅天成醫院看病，廖姓駕駛就從內壢交流道走國道1號往南到楊梅天成醫院，車程約30分鐘，對於吳婦為何會不見，廖姓駕駛也搞不清楚，直到接獲警方通知才知道吳婦躺臥在高速公路上。

由於目前吳婦仍在加護病房無法言語，警方目前無法訊問相關案情，對於廖姓運將說法持保留態度，已通知他到案說明釐清案情。

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