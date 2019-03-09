台大徵才博覽會供2萬5千職缺　管中閔：攤位瞬間搶空283企業創歷史新高

▲管中閔表示，感謝企業支持台大學生，希望能讓學生找到自己發揮的地方。（圖／台灣大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學今（9日）舉辦徵才企業博覽會，雖然天空不最美，但根據台大統計今年的攤位創下歷史新高，共有283家企業參加放置423個攤位，提供超過2萬5千個職缺。台大校長管中閔擔任今天主持，同時邀請台積電董事長劉德音參與。管中閔表示，今年的企業報名相當踴躍，在網路上開放攤位申請時，第一天就瞬間即爆滿，感謝企業支持台大學生，希望能讓學生找到自己發揮的地方。

台大指出，今年校徵主題為「跨界.創新.整合，驅動工作大未來」，將在企業支持下，協助同學了解最新「大、智、移、雲」的產業趨勢，在校預先做好準備，以因應未來人才需求的變化。

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▲▼根據台大統計，今年企業攤位創下歷史新高，有283家企業參加放置423個攤位，提供超過2萬5千個職缺。（圖／台灣大學提供）

管中閔也表示，台灣大學是所有獲選大學中，學術研究最全面、產業網絡最廣泛，責任也是最重大的，全面盤點產學需求與資源，「台大國際產學聯盟」將首推以「跨界.創新.整合」主題為核心引擎，重新架構產業之間的合作模式，同時也希望能與各個企業透過台大國際產學聯盟的合作，讓我們承擔更多的責任，與企業攜手合作，為年輕人創造更多的機會，並「驅動工作大未來」，幫台灣產業找出未來的路。





▲台大徵才博覽會今天舉辦，管中閔擔任今天主持，同時邀請台積電董事長劉德音參與。（圖／台灣大學提供）

管中閔最後也再次感謝企業踴躍報名，並指出，今年校園徵才423個攤位，計283家企業參與，提供超過2萬5千個職缺，招募對象涵蓋了各個學院系所，希望今天來參加的同學要積極的搜集資訊及瞭解不同的產業和公司，選擇適合的工作機會，並且妥善規劃自己未來的職涯方向，也希望企業可以在徵才活動，招聘到合適的人才。