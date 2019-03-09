無票者霸占親子車廂　列車長卻這樣說…媽媽感覺被霸凌

▲台鐵8日晚間親子車廂內，一位媽媽請車長來查票，希望非持本車廂票的人能離開，未料遭車長霸凌。（圖／取自臉書《爆料公社》，下同）

地方中心／綜合報導

台鐵自強號第12車設有親子車廂，有媽媽在臉書「爆料公社」憤怒指出，8日晚間帶小孩坐親子車廂準備從新營到新左營，卻擠滿未持有親子車票的乘客，其中一位阿伯還嗆她說，「你小孩不要亂跑」，氣得媽媽叫列車長來查票，未料列車長卻說「對不起各位乘客，是這位太太趕你們走的」，這個媽媽深感被霸凌。

貼文的媽媽表示，「捍衛親子車廂，台鐵硬起來」，指說千辛萬苦才搶到親子車廂的票，車廂內卻擠爆90%非持有本車廂票的人，從阿伯、阿兵哥、外勞、上班族各式各樣的人都有，只有看到一對母女，讓她感到相當「絕望」。

而壓到媽媽的最後一根稻草，是有阿伯走過來和她說「你小孩不要亂跑」，讓她覺得無奈，心想親子車廂就是能給小孩跑，於是按緊急對講機請車長來查票，讓這些沒有親子車廂票的人離開，豈料，車長來卻和媽媽說，「週五人很多，他們在這邊不會怎樣！」媽媽立刻指向車窗上掛的告示牌，「非持有本車廂票乘客勿進來12車廂，加收50%票價」，車長才開始邊趕人邊說，「對不起各位乘客，是我這位太太趕他們走的」，讓媽媽深感被車長霸凌。

媽媽感嘆被車長霸凌，比被阿伯霸凌更憤怒，更指出此舉被2名守在哺乳室前的男乘客偷拍，讓她覺得相當變態；8日正逢婦女節，媽媽勇敢表示，「38婦女節，我反霸凌」，捍衛自己權利，認為一般乘客已經有1到11節車廂，親子車廂不但僅第12車廂有，還很少班次。

網友紛紛留言表示支持媽媽的舉動，「支持版主。台鐵訂的規定，自己員工（列車長）都不遵循，還這樣欺負要執行法規的妳，真是顛倒了」、「支持版媽！若投訴若是上下尖峰時間，其實隱含通勤族的無奈與辛苦，相信1-11車箱人也爆滿，不然也不會去12站」、「版媽好勇敢，該怎麼辦就怎麼辦，不是好戰，而是為了小小的權益發聲，改善便宜行事的壞習慣。」