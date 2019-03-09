自然就是美 裸體瑜伽教你：裸在人群中也很自在！

▲▼潔莎說，裸體瑜伽可以説讓人們提高對自己的信心。(圖／祼體部落客IG)

國際中心／綜合報導

裸體瑜伽近年大行其道。近年讓裸體瑜伽課程在澳洲遍地開花、在Instagram上經營「裸體部落客」(The Nude Blogger)帳號的新南威爾斯健身教練潔莎(Jessa)說，裸體瑜伽課程可以讓提升人們對自己的信心。

潔莎在《每日星報》(Daily Star)網路版專訪裡，透露了許多關於這個流行風潮的點點滴滴。她表示，她希望這些課程能夠讓參與者感到身體上的舒服，更希望改變人們對裸體的看法。

潔莎說：「我試圖教導大家，非性愛的裸體，是最自然和最純粹的。我們的文化鼓勵自我懷疑，以製造不安感來促進消費與時尚文化、追尋定義一直在改變的所謂美麗， 卻讓美麗永遠超出我們能力所達的範圍之外。」

「必須記住的是：我們每一個人都是美麗的，而且我們本來的樣子就已經很美。愛自己和善待自己，是重要關鍵。這一直是我在裸體瑜伽課程裡強調的重要部分。」

潔莎親自主持多個專為女性開設的裸體瑜伽工作室。上述地方湧進了許多剛開始探索天體然主義的女性。 傑莎解釋說：「我的裸體瑜伽工作室是專為女士們設立的，因為我絕對相信 姐妹們互相扶持十分重要。」

「大多數參加我工作坊的女性，以前從來不曾在公開場合裸露過。所以我曉得，只限女性學員參加，會讓她們感覺自在一點。」

「時間一久，這些課程肯定越來越受歡迎。因為最近我在課堂裡常常看到熟面孔。我的目標是創造一個真正療癒和神聖的空間，讓女性同胞感受到被愛和有人關懷。」

「課堂上，所有女性學被誘導在燭光下脫光衣服。然後開始做瑜伽。接下來開始深入探討提升自信的課題。潔莎補充說，課程結束後，學員們對裸身相對都已經感到十分自在。」

「最後，大家圍成一個圈圈，喝喝花茶、 拍拍照片。這時候，所有女士們都感到超舒爽，而且沒有人願意重新穿上衣服！」