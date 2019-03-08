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高雄鐵人爸游30分離奇死亡！最後身影「趴水吐沫」妻慟求真相　驗屍死因出爐

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社會中心／高雄報導

高雄驚傳「愛河鐵人三項賽」離奇意外，45歲張姓男子3 日參加游泳賽時，下水不到30分鐘，突然面朝下趴在水中，沒有掙扎、口吐白沫，送醫不治。妻子悲慟尋求現場畫面還原真相，懷疑有人踢到丈夫，鄰居也相當不捨，他身材高大是運動健將，沒想到竟死於非命。據悉，檢方驗屍後，發現死因可能和喉嚨嗆水有關。

張男3日參加「2019第13屆維士比盃愛河國際鐵人三項」，其中游泳賽事全程1500公尺，他下水游不到30分鐘，竟在約700公尺、6號浮箱折返處附近，不明原因突然趴臥水面不動。海軍偵搜大隊搜救員約7時見狀將他救起，以救生艇載回起點救護站，一路進行心肺復甦術，但他已經心肺功能停止，7時06分送往附近的大同醫院搶救，仍宣告不治身亡。

▲愛河三鐵。（圖／記者吳奕靖攝）

▲愛河三鐵。（圖／記者吳奕靖攝）

張妻事後3天透過臉書發文，慟訴當天丈夫游到接近轉折點處、中正橋前，時間大約7時前，尋求相關監視器或目擊者還原事發經過，「先生現在還死因不明，80幾歲的老父母還有我及孩子們天天流淚，想到先生因熱愛三鐵而也葬於三鐵的悲劇，享年45歲，實在令人我們悲痛不已」，懷疑過程中有人踢到丈夫，導致溺水。

主辦單位高雄市體育會鐵人三項委員會主任姜寄生還原當時，海軍偵搜隊搜救人員說，6時56分看到張男通過6號浮箱，往折返點方向游，狀況正常，剛好有一名女選手撞到浮箱，他們轉身援助遭拒後，隨即回到待命位置，同一時間，赫然發現張男臉部朝下、露出白色泳帽，背向6號浮箱，沒有掙扎。

▲三鐵主辦出面受訪。（圖／記者吳奕靖翻攝）

搜救員上前，發現張男已無意識且口吐白沫，接著先將人帶到6號浮箱上，同時呼叫橡皮艇及清理航道，隊員抵達確認他無心跳，僅花約1分鐘，在7時整左右緊急將人送回岸上醫療站，到救護車抵達前，全程施予CPR，7時06分到院，後續急救30分鐘仍無效，於8時10分宣告死亡。姜寄生說，當天10時許遺體便送達殯儀館由檢警偵辦，中午前救生員至派出所做筆錄，並未掩飾匿報，愛河上方的空拍紀錄器畫面可作證。

姜寄生說，張男已經是第二度參賽，妻子也說他沒有什麼病史，賽前還密集下水游泳練習，當時妻小在起點加油錄影時，他還好好的。由於主辦只有一部空拍機，只追蹤領先集團畫面，並未拍到事發現場水域；折返點處選手距離已經拉很開，被其他選手踢到可能性不高，目前全案檢警調查中，靜待司法調查還原真相。

鄰居聞訊也相當不捨，說夫妻倆結婚十幾年，也與附近鄰居都處得很好，張男身材高大，常運動、身體很健康，沒想到發生意外驟逝，「爸爸媽媽哭死了，哭了好幾天」。根據《東森新聞》報導，張男在汽車保養廠工作，和父母一家子就住在巷子裡的透天厝，夫妻感情很好，有2個就讀小六、小四的兒子。

據悉，檢方相驗遺體後，發現張男除了喉嚨嗆水，其他器官沒有出現異狀，研判應該嗆水導致溺斃。

▲2019愛河國際鐵人三項。（圖／高雄市政府運動發展局提供）

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