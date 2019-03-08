花東縱谷國際行銷首發　前進西日本參展創造觀光商機

▲旅展首發團前往大阪及福岡地區行銷，擧辦觀光推廣說明會、一對一業者商談會以及懇親交流會。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處為吸引國內外旅客感受東台灣旅遊的高CP值，自去年特別規劃「2018~2019年東台灣產業輔導暨參展行銷計畫」；期盼將花東縱谷人文、產業及美景推向國際，今年旅展的首發團於2019年3月7日至12日前往大阪及福岡地區行銷。

「2019年西日本地區觀光推廣活動」首發團除觀光局團隊成員外，也有經公開遴選之業者偕同前往，包含旅宿業麗軒國際飯店、特色餐飲業鳳林三立冰淇淋及文創產業鹿野翠蝶園工坊等，於3月8日參加在大阪康萊德酒店舉行大阪地區觀光推廣說明會、一對一業者商談會以及懇親交流會。

今年的行程有別於以往，因正值觀光局大阪事務所20周年活動，台灣觀光協會結合當地事務所舉行觀光推廣會是首次開放一般民眾進場，吸引更多人潮前往，縱管處除了參展外，為了傳遞花東印象吸引當地民眾前來花東漫遊，特地準備豐富的花東縱谷宣傳資料與精美贈品，讓在場的業者和民眾都愛不釋手，本次首發團第一天就旗開得勝，期盼接下來的幾天都能創造更多商機。

▲首發團除觀光局團隊成員外，也有經公開遴選之業者偕同前往。



緊接著本團隊即將前往福岡地區，將在福岡天神Sky Hall西日本新聞會館舉行Roadshow觀光推廣會和凱悅酒店觀光推廣說明會、商談會、懇親交流會，期盼接連2日能接觸更多優秀的日本業者和充滿對花東地區觀光感興趣的民眾，推銷花東躍上國際。



縱管處楊瑞宗處長表示，此次主要目的希望透過國際參展，將輔導的花東地區產業推向國際舞台，並擴展觀光客群，對業者來說更是一個拓展國際視野的新契機，也期能達到花東地區觀光產業繁榮發展的目標。縱管處將規劃再組團前往韓國（預計四月）、香港（預計六月）及東南亞地區等地參加國際旅展，各項場次也正密集籌備中，請大家拭目以待。