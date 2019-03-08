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山寨龍角散相似度達87%　日官網PO「2訣竅」辨真假

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▲▼山寨龍角散。（圖／翻攝自官網）

▲日本版（左）和陸版龍角散（右）對比。（圖／翻攝自官網）

大陸中心／綜合報導

「龍角散」喉糖一直日本伴手禮人氣王，不過，大陸有廠商出了一款「龍の散」，造成許多旅客被誤導。日本總公司發現後，在官網推出真假辨別教學，向消費者介紹，如何通過紫藤花Logo和名字來辨別真正的「龍角散」。

▲▼龍角散真假貨辨別。（圖／日本龍角散官網）

▲龍角散喉糖真假貨辨別撇步。（圖／日本龍角散官網）

《朝日電視台》近日報導，龍角散喉糖主要外銷地方包括香港、台灣、韓國及美國，近年開始進軍大陸市場；不過日本原廠近日發現，大陸開始出現一款名為「龍の散」的喉糖，包裝設計與「龍角散」極為相似，很多旅客都被誤導買錯。

▲▼龍角散真假貨辨別。（圖／日本龍角散官網）

▲山寨版在LOGO和商品名上都與正品有區別。（圖／日本龍角散官網）

報導稱，日本龍角散公司於官網推出真假貨教學，呼籲消費者要認清正貨包裝。以龍角散喉糖為例，正版的包裝上寫「龍角散」，山寨的則是寫「龍の散」或「龍之散」；正版的包裝上有紫藤花的Logo，而山寨版標誌不同。

據悉，日本糖果的出口量在6年間已經增長了2倍以上，發往海外的硬糖、軟糖等糖果類的出口量據說已經連續4年達到歷史最高量。其中，龍角散喉糖深受人們喜愛，銷售量急劇上升，僅僅4年間，在海外的銷量就增長了6倍。

▼龍角散顆粒真假貨辨別撇步。（圖／日本龍角散官網）

▲▼龍角散真假貨辨別。（圖／日本龍角散官網）

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關鍵字：龍角散,龍の散,山寨喉糖,日本糖果,日本,旅遊

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