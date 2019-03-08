柯文哲訪美「被降級」　外交部：行程均由北市府洽請AIT安排

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲16日將啟程訪美，行程共計9天，其中，這次市府公布的版本與日前外流的行程有些許出入，國務院、國防部等行程都取消。對此，外交部回應，柯文哲訪美行程均由台北市政府自行洽請美國在台協會（AIT)協助安排，並非由外交部或駐處洽排。

外交部8日發出新聞稿表示，柯文哲此次率團訪美，對增進與美國城市鏈結及促進臺美人民交流具有正面意義，外交部也已應北市府所請，持續提供必要的行政協助。

針對柯文哲訪美行程「被降級」一事，外交部澄清，柯文哲拜會美國行政部門的相關行程，均由北市府自行洽請美國在台協會（AIT)協助安排，並非由外交部或駐處洽排，相關安排情形外交部均不便評論，宜由北市府自行説明。

外交部強調，一向樂見我地方政府首長與美國行政部門進行互動交流，相信將有助美方增進對我政界及政府相關政策的瞭解，外交部將秉持行政中立及鼓勵城市外交的一貫原則下，對所有地方政府首長訪美，持續提供必要的協助。

對於柯文哲訪美一事，北市府副發言人黃瀞瑩表示，此次訪美行程除外交部及外館給予行政協助之外，其他行程安排亦透過美國在台協會（AIT)給予幫忙；北市府感謝各單位的協助，雖然許多行程仍未定案，但不會有任何「降格」、「層級不夠」的情形。