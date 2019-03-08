蘇貞昌開砲整頓夜店　侯友宜：不能從單一事件苛責警察

▲侯友宜回應蘇貞昌「鬥毆發生換警察局長」說。（圖／翻攝自侯友宜臉書粉專）

政治中心／綜合報導

近來治安亮紅燈，各地街頭暴力頻傳。行政院長蘇貞昌針對「聚眾鬥毆」下達嚴厲指示，下令酒店門口若再發生鬥毆事件，要撤換地方警察局長。對此，警察出身的新北市長侯友宜表示，不能從單一事件苛責警方。

蘇貞昌6日主持治安會報時，針對「聚眾鬥毆」下達嚴厲指示，各特種店不能賣毒、不能打打殺殺，「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」；他8日在立法院再強調，酒店、夜店的老闆看不起警方的決心，看政府無能，因此，他要告訴經營酒店、夜店的老闆，要知道不要跨越這些紅線，不要低估政府的決心。

侯友宜8日上午參加「女力飛揚‧新北女人生活節」，被媒體問到「發生鬥毆事件就要換市警局長」，他表示，要了解鬥毆事件發生的起因，「不能單一來苛責警察的責任」，不能把所有犯罪的因素，歸咎於警察，要不要換警察局長，「其實不能單從一個鬥毆的事件來看全面」。

侯友宜強調，真正要負起責任的話，地方首長理當負起責任，中央為治安負責的首長，兩個首長都要並肩作戰，負起責任，不要單一去苛責一個警察局長。

此外，台中市長盧秀燕8日上午也表示，蘇貞昌的說法打擊到警察士氣，警察很辛苦，應該要多鼓勵，並解決人力吃緊問題；她也燕向夜店喊話，「不容許業者踩紅線」，如果不能保障客戶安全，不能維護社區安寧，「那就繼續休息好了」。