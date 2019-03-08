柯文哲訪美行程降級　取消國務院、國防部參訪

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲將在16日啟程訪美，全部行程共計9天，預計24日清晨返抵國門。其中，這次市府公布的版本與日前外流之行程有些許出入，國務院、國防部等行程都取消。北市發言人劉奕霆表示，目前公布行程是暫定版本，有很多地方還在確認，市府很多行程都由駐處安排，尊重駐處的決定，沒有層級不夠或行程不夠滿的問題。

根據北市府行程規劃，柯文哲預計在美國時間16日晚間抵達紐約，隔日17日一早便與美國著名的中國問題學者、哥倫比亞大學政治學教授黎安友進行近1小時的早餐會，接著前往911國家紀念博物館參觀並獻花。中午預計與紐約的台裔美籍政要午餐會，下午與紐約地區留學生座談，晚間則受邀出席僑界宴會。

柯文哲18日一早柯文哲將赴台北駐紐約辦事處，並針對台北市的永續發展進行簡報，下午拜訪紐約市政機構，接著便搭機前往華盛頓。19日則是將參觀美國國會大廈，並參訪水岸碼頭更新改造計畫，中午與華盛頓市府官員餐敘，下午參訪史密森學會、林肯紀念堂，晚間將接受駐美代表處歡迎晚宴。

20日上午柯文哲將在華府傳統基金會，以「台灣的現狀與前景（The Present Situation and Prospects for Taiwan）」為題發表演講，隨後便趕赴機場用餐、搭機前往亞特蘭大，晚間出席亞特蘭大締結姐妹市40週年慶祝酒會。21日上午將出席台美商會MOU簽約儀式，接著參訪亞特蘭大市政，並於中午搭機前往波士頓，晚間出席新英格蘭地區僑界宴會。

22日柯文哲將上午出席波士頓生技產業論壇，接著中午拜會波士頓市長，下午參訪麻州生技醫藥新創公司Mass Challenge，接著再與青年創業家及學生座談會，隨後，柯文哲將搭車趕回紐約搭機返台。

▼柯文哲將到華盛頓傳統基金會發表演講。（圖／記翻攝自網路）