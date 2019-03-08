侯漢廷涉共諜案還隨柯文哲訪美　網爆料：根本沒抽到他

▲侯漢廷要參加柯文哲的訪美行程，向法院聲請解除境管9天獲准。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

新黨台北市議員侯漢廷涉及共諜案，遭限制出境，日前他以隨台北市長柯文哲訪美為由，向法院聲請解禁。但有網友爆料，根本沒抽到侯漢廷。

侯漢廷選前與同黨王炳忠等人，被控接受大陸資金吸納軍方人員等，涉違反《國家安全法》為敵方發展組織罪，遭到限制出境、出海。日前，已當選台北市議員的侯漢廷，以要隨柯文哲出訪美國為由，向法院聲請解禁。台北地方法院裁定，侯漢廷需提出10萬元保證金後，可於3月16日至3月24日解除境管9天，但全面解禁部分則是駁回。

不過，有網友在PTT上面爆料，被抽到可以跟隨柯文哲訪美的人，只有3個人，包括親民黨台北市議員黃珊珊、民進黨台北市議員陳怡君與國民黨台北市議員王浩。也就是說，侯漢廷根本沒被抽到，而是「主動」要跟隨柯文哲訪美。

該名網友認為，侯漢廷會想跟隨柯文哲訪美的原因只有兩種，一種是侯漢廷變成柯粉，希望加入柯文哲團隊，另一種則是幫忙監督柯文哲，看柯文哲有沒有做出對不起中共的行為，至於侯漢廷能跟去的原因為何，就要問台北市政府或侯漢廷。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「為何北院暫准侯可出境」、「這個時候最適合來對賭雞排！」、「比較好奇柯怎麼同意讓他跟」、「那三個名額是市府出錢的，議員自己出錢跟也可以」、「幹嘛讓這種人出國應該關進去」。