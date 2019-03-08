暖男＋帥哥＞阿北？王育敏：女大生不愛柯P　喜歡陳其邁、蔣萬安





▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

政治中心／綜合報導

2020總統大選熱度增溫，日前有媒體民調顯示，台北市長柯文哲支持度下滑，輸給前新北市長朱立倫和總統蔡英文。國民黨立委王育敏對此表示，年輕人雖然還是最挺柯文哲的，但裡面也出現了微妙的變化，自己詢問過一些女大學生「現在最喜歡誰？」結果在綠營中喜歡「暖男」行政院副院長陳其邁，藍營中則喜歡「國民黨雙帥」之一的立委蔣萬安。

王育敏在7日播出的《新聞深喉嚨》上提到，柯文哲可能沒有想過，為什麼在他這麼努力的情況下，民調竟然往下掉？沒辦法維持之前只輸給高雄市長韓國瑜的情勢，現在連朱立倫都可以贏過自己，那「他（柯文哲）選什麼選？這對他來講，是一個很大的警訊。」

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者陶本和攝）

王育敏認為，陳思宇在立委補選中大敗，並未減少柯文哲的企圖心，「你看他過年期間多麼的密集，最認真的就是他啦！拼命跟網紅連結，然後再加碼以色列的行程、訪美的行程，而且還要一日雙塔。我覺得他當時不認為陳思宇的敗，會傷到他任何的寒毛，所以他還是持續的覺得可以往前跑，而且他可能也認為韓國瑜不會出來選，所以還是維持在韓國瑜不出來的情況下，可以跑在前面。」

「但是柯文哲他忘記了，網紅，他可以一直當第一名的網紅嗎？恐怕很難！」王育敏說，她最近遇到一些女大學生，詢問對方「你們現在最喜歡的人是誰？」原本以為會聽到柯文哲這個答案，結果不是，對方說是陳其邁，「綠營的她講的是陳其邁，藍營講的是蔣萬安，所以你就知道說，年輕人口味也在變，就是說一個阿北看久了，在網路上，你真的認為他可以一直保有這樣的新鮮感嗎？網路的手法推陳出新，可能現在陳其邁的招式，已經勝過原來柯文哲的阿北，也許吸引到一些大學生的目光了。」

▼立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）