蘇貞昌拚治安！「鬥毆換警察局長」　葉毓蘭：嘴砲治國

▲台中夜店爆發鬥毆事件，警力強勢臨檢。（圖／記者李中憲翻攝）

政治中心／綜合報導

近日地方治安亮紅燈，發生多起夜店鬥毆。行政院長蘇貞昌6日主持治安會報時，針對「聚眾鬥毆」下達嚴厲指示，各特種店不能賣毒、不能打打殺殺，「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」。對此，前警大教授葉毓蘭痛批，「蘇貞昌除了嘴砲治國之外，還剩下什麼功能？」

葉毓蘭7日在臉書表示，鬥毆發生在門口，就換局長，這種邏輯能通的話，今年華航機師罷工影響大，那華航董事長、交通部部長為什麼都不換？鳳梨、香蕉、高麗菜三年來一直漲價，消費者叫苦連天，要不然就是慘跌，農民血本無歸。

不指如此，葉毓蘭還說，「現在的豬肉、蛋價都是歷史新高，這種對農畜產銷毫無管理的農委會主委，能不換嗎？每逢連假，國道塞爆，民怨沸騰，交通部長不換嗎？黨產會、促轉會，已經被認證為東廠與東廠附隨組織，那些委員能不換嗎？都換了吧，你們在這樣惡搞下去，明年絕對會全換。」

葉毓蘭認為，警察首長的人事權，過去由警政署主導，以專業、歷練、期別、倫理的考量作業，但在更高層頻頻介入後，成為政治角力的戰場，衍生的後果是主官首長人事不定，變相鼓勵「候選人們」拚關係、人事；人事大亂鬥的下場，嚴重影響警察的專業形象，打擊警察士氣，反而攸關大計的警力在過剩與不足兩端擺盪的問題，自顧不暇的警界高層，無心也無力解決。

葉毓蘭指出，最近各地街頭暴力頻傳，上周台中夜店安管與民眾衝突砸車，警察到場無力制止，日前高雄一夕之間發生三起街頭砍殺事件，在在顯示治安亮起紅燈，然而主政者忙著爭逐大位、追逐權力，沒人看到問題的癥結點。

葉毓蘭表示，不論是警察局長、署長的高層人事，或是基層警力的進補汰換、升遷、勤業務等，都沒人願意從根本解決、從制度解決，現在偶發的街頭鬥毆都可能成為常態，而民眾對司法的信任又碰觸谷底，私刑正義蜂起，屆時才是大難的開始。

蘇貞昌8日在立法院強調，就是因為酒店、夜店的老闆看不起警方的決心，看政府無能，因此現在他要告訴經營酒店、夜店的老闆，都不是一般人，要知道不要跨越這些紅線，不要低估政府的決心。