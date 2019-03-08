找上王浩宇當不分區立委？　吳敦義秒駁斥：沒有的事！

▲桃園市議員王浩宇。（圖／記者賴于榛攝）

記者蔡浩祥／台北報導

桃園市議員王浩宇緊咬高雄市長韓國瑜喝酒等事，與韓幕僚、高雄市觀光局長潘恆旭陷入罵戰。王今爆料稱，去年初國民黨中央來邀合作，還承諾給予不分區立委，國民黨主席吳敦義晚間出席全國公教軍警消聯合總會理監事會活動時受訪駁斥，直喊「開玩笑！沒有這個事」。

吳敦義強調，到現在為止自己從未允諾任何人當不分區立委，通通沒有過！

全國公教軍警消聯合總會理監事會活動晚間在三軍軍官俱樂部舉行，除吳敦義，包括前立法院長王金平、前總統馬英九皆出席與會。

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者林敬旻攝）

但，王金平致詞完離去後，馬英九、吳敦義才接連到場，較晚到的吳敦義也與馬英九握手致意。

媒體問到有關王金平拋出「二次年改」等問題，吳敦義僅回「謝謝」，未多做表示。不過，一聽到王浩宇被找當不分區立委，吳隨即轉身回應說「這我要講一下，沒有這個事，完全沒有這個事！」

他表示，自己從來沒有去跟王浩宇提過「要給你當不分區立委」、「開玩笑！沒有這個事」。

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

馬英九致詞時表示，軍公教警消是國家重要資產，是政府運作重要基礎，年金改革對這些行業有很大的傷害，這是不聰明的作法，政府是靠這些人在運作，但卻讓他們對未來沒有希望，這（政府）怎麼會有好成績。

他說，卸任前跟總統蔡英文見面，還特別提醒她年金改革要做但要慎重，但很遺憾跟大家期待有差距，未來國民黨若是拿回政權，一定要在這方面做出相當的改變。