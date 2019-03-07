控校長連任是「主謀主導」　復興高中家長校門口抗議批遴選像政治戲碼

▲ 家長會在復興高中校門抗議，並指出，現任校長「操守有問題」不應繼續連任。（圖／復興高中家長會提供）

記者崔至雲／台北報導

台北市復興高中校長鄭雅芬連任案爆發爭議，校內教師會贊成、家長會反對。家長會指出，鄭雅芬在105學年度不當唆使並主導罷免當時的會長邵明慧，因此在2月21日召開臨時家長代表大會，鄭雅芬續任結果不同意票共53票佔8成，家長會希望教育局尊重家長會投票結果，「不要繼續讓操守有問題的校長連任」。

復興高中家長會在今天早上9點陪同前邵明慧往校門口拉白布條抗議。邵明慧表示，這樣操守不好的校長，實在無法讓她連任，希望教育回歸教育，「現在搞得很在演政治戲碼了」，給孩子公平的受教權，而不是教導孩子利益交換。

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▲受害家長會長邵明慧表示，校長遴選「搞得很像在演政治戲碼」，應給孩子公平的受教權。（圖／復興高中家長會提供）

而北市教育局原定今天到校訪查，但主秘陳素慧表示，為了避免干擾，訪視取消，擇期再去。北市教育局今天早上也發聲明指出，北市高中校長遴選依教育部公告的「高級中等學校校長遴選聘任及辦學績效考評辦法」及「台北市高級中等學校校長遴選聘任及辦學績效考評補充規定」辦理。

▲▼ 復興高中家長不滿校長連任，在校門拉白布條抗議。（圖／復興高中家長會提供）

教育局指出，台北市108學年度高中校長遴選正辦理中，復興高中校長連任審議案，因相關團體所持見解不同，爰遴選會依「台北市高級中等學校校長遴選聘任及辦學績效考評補充規定」第16條規定，推選委員組成訪視小組，期透過實地訪評，綜整各團體意見提供遴選會參考，以利遴選會作成公正性之決定。

教育局說明，惟因相關團體醞釀抗爭恐影響學生受教權，原實地訪視暫緩，並呼籲，為維護校園安定，各界應理性對話，並尊重遴選委員會之專業判斷與民主審議結果，創造共好之校園發展。