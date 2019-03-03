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絕美櫻王大爆發！阿里山花季要來了　2張表看懂怎麼搭車、多少錢

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▲▼阿里山花季，櫻王染井吉野櫻。（圖／公路總局提供，攝影：謝坤宏）

▲阿里山花季，染井吉野櫻預計3月10日至25日盛開。（圖／公路總局提供，攝影：謝坤宏）

記者賴文萱／台北報導

阿里山花季將在3月9日起登場，持續至4月10日，為期33天，最美櫻王「染井吉野櫻」也預計於3月10日起盛開。為提高賞花品質，在花季期間將實施「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大措施，民眾上山賞花前得要看仔細。

▲▼阿里山花季交通疏運措施。（圖／公路總局提供）

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▲108年阿里山花季疏運措施簡圖。（圖／公路總局提供）

由於阿里山花季期間，周邊道路有交通管制，散客若想朝聖阿里山花季，均採轉成大客車方式入園。小客車需在台18線61K轉乘，民眾可至全省統一、全家及萊爾富便利商店之和欣客運售票系統，依搭車日期、時段及停車空間（61k八八新舍），選擇適合的班次預約購票劃位，再按預約時間、地點前往轉乘客運上山。預約系統自108年3月1日（五）零時起開放民眾預約劃位，後續亦將視預約人數，彈性增開班次及釋出預約名額。

▲▼阿里山花季，櫻王染井吉野櫻。（圖／公路總局提供，攝影：謝坤宏）

▲阿里山花季，櫻王染井吉野櫻。（圖／公路總局提供，攝影：謝坤宏）

另外，搭乘台鐵、高鐵可選擇轉乘公車可轉乘上山，還有其他既有客運路線也都提供散客做為交通選擇。在疏運期間，搭乘公共運輸入園的散客，憑車票可享入園門票150元優惠價（原價200元）。

路線包含【高鐵嘉義站─阿里山】、【台鐵嘉義站─阿里山】、【台18線61k八八新舍─阿里山】、【台北轉運站─阿里山】、【台21線塔塔加─阿里山】及【日月潭─阿里山】等6條路線。

▲▼阿里山花季交通疏運措施。（圖／公路總局提供）

▲108年阿里山花季疏運客運班次表。（圖／公路總局提供，點圖可放大）

▲▼阿里山花季交通疏運措施。（圖／公路總局提供）

▲108年阿里山花季車票門票價目表。（圖／公路總局提供，點圖可放大）

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關鍵字：阿里山花季,阿里山,櫻花,染井吉野櫻,阿里山花季交通管制,公路總局

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