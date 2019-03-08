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哈利波特在這拍的？雪梨大學「遊客」爆增...校方滿臉黑人問號

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▲澳洲雪梨大學最近幾年突然湧入大批觀光客。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

《哈利波特》（Harry Potter）系列電影在全球擁有大批粉絲，許多影迷們都夢想有生之年，能親眼拜訪一趟神秘又奇幻的霍格華茲魔法與巫術學院（Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry）。就有旅遊業者看準商機，推出「哈利波特取景地朝聖之旅」，在官網上宣稱能帶著遊客參觀位於澳洲雪梨大學內的「霍格華茲」原型。不過，校方人士最近卻出面回應，雪梨大學其實根本就不是電影的拍攝場景，甚至整部電影都沒到過澳洲取景。

據澳洲SBS新聞網5日報導，位於雪梨大學的古典教學大樓「The Quadrangle」近年來突然湧入大批遊客，在大門口及內部爭相合影。在「The Quadrangle」內部尼可森博物館（Nicholson Museum）擔任策展人的福瑞瑟（Jamie Fraser）透露， 從2017年到2019年之間，學校的遊客人數突然爆增，特別是今年2月，參觀人次甚至超過4000人，其中又以中國遊客為主，「這些遊客往往都會到博物館的前台，詢問我們前台人員『哪裡是哈利波特取景的地方？』這讓我們相當困惑。」

▲ 旅遊業者宣稱，雪梨大學的古典教學大樓「The Quadrangle」是哈利波特電影的拍攝場地之一。（圖／翻攝自維基百科）

一名參觀的中國遊客提到，之所以專程前來雪梨大學，是因為這所大學內的建築出現在《哈利波特》電影中，在網路上也相當有名，讓他忍不住想來一賭真實的面貌；另一名遊客則表示，「導遊在出發前就告訴我們，這所學校是《哈利波特》的取景地點之一。」

據了解，其實電影中「霍格華茲魔法學校」的原型應為英國的達勒姆座堂（Durham Cathedral），而並非「The Quadrangle」，甚至整個系列的電影都沒有到過澳洲取景。之所以會有這樣的誤會，是因為部分旅遊網站為了推銷澳洲行程，才會刻意的打出這樣誤導遊客的噱頭。

▼ 哈利波特迷都想拜訪一次奇幻的「霍格華茲魔法與巫術學院」。（圖／翻攝自Facebook／Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry (Official)）

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關鍵字：澳洲,哈利波特,雪梨大學,The Quadrangle,紐澳要聞

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