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女記者跑10年「鮮血現場」看屍體哭著寫新聞　報社判賠390萬

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▲▼媒體,記者。（圖／示意圖／取自Pixabay）

▲記者經常要與時間賽跑。（圖／示意圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

澳洲一名女記者YZ（化名）曾任職墨爾本最大的一家報社，她花費10年時間報導各種令人髮紙的社會案件，每天看著屍體的照片哭著寫新聞。維多利亞法院2月判處這家報社必須賠償18萬澳元（約台幣390萬元）給受創的記者，此舉可能會對各地的媒體圈造成影響。

YZ於2003年到2013年替《世紀報》（The Age）工作，她報導的內容包括不到5歲的孩童被父親從大橋丟下去，親眼看見醫護人員替孩子進行CPR，最後仍是不治身亡。她事後回想，那是她人生最糟糕的一天。

任職期間，YZ經常接觸各種令人深感不安的事件，她形容「到處都是血」，有屍體被丟棄在垃圾堆中，死者還遭到老公分屍，她也向編輯反映已經受夠了這些死亡事件與破壞，她甚至哭著寫新聞。

雖然YZ一度轉到體育線，但當時的副主編要求她回到原本的崗位，她拒絕後卻被要求離開。根據法庭文件，她在現場看到受害者的遺體，新聞台卻沒有詢問過她的感受。

YZ參加過死者的喪禮，與其他親人交談，她看著孩童的屍體被找到，但是臉已不見，此外，她2006年被要求前往墨爾本北部，當時有一對姐妹被性侵殺害。她獲得許多屍體照片，四處都是鮮血。

法官奧尼爾（Chris O’Neill）表示，YZ離開報社後身心上的症狀便有所改善，但仍有許多病況存在，有時會突然爆發，她患有創傷後壓力症候群（PTSD），包括感到焦慮與憂鬱，偶爾恐慌發作還有睡眠障礙，她還會夢到白天報導的場景。

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關鍵字：記者,心理創傷,媒體,紐澳要聞

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