違規帶肉品入境要罰20萬！英學者：瞬間嚇到翻包包

▲Dr.Dirk Pfeiffer 說，台灣邊境管控嚴格，發現過去只有在澳洲有同樣狀況。（圖／記者彭懷玉攝）

記者許展溢／台北報導

因應亞洲地區非洲豬瘟疫情迅速蔓延，農委會今（7日）舉辦「2019非洲豬瘟預防與控制國際研討會」，邀請歐、亞各國專家分享疫情防控經驗，OIE（世界動物衛生組織 ）諮詢學者、英國流行病學家Dr.Dirk Pfeiffer 透露，入境台灣發現邊境管控嚴格，所有東西都要檢查，且違規帶肉品還要被罰20萬，也是嚇到了。

Dr.Dirk Pfeiffer 說，台灣邊境嚴格管控，讓他發現過去只有在澳洲有同樣狀況，也就是所有東西都要檢查，但自己是跟海關說從香港飛過來，不知道如果說其他國家，會不會也這樣檢查仔細，不過這樣檢查方式非常好，因為能降低風險，重要的，不是找到什麼東西，而是要提高旅客意識，因為很多人可能不是存心違規攜帶肉類品，可能只是出去玩覺得當地的水餃、香腸好吃，就想說帶回國。

請繼續往下閱讀...

▲Dr.Dirk Pfeiffer表示，自己入境看到非洲豬瘟告示牌，若違規帶肉品要罰錢瞬間嚇到。（圖／記者彭懷玉攝）

Dr.Dirk Pfeiffer 強調，要讓大家知道今天違規攜帶肉類品的安全與否評估不是旅客自己，而是要交給專業的人評估。另外，昨天（6日）入境時，也看到標示違規帶肉品還要被罰錢「瞬間嚇到」，馬上開始想自己的包包有沒有違禁品？Dr.Dirk Pfeiffer 認為，有這樣的「威脅」很好，因為可以讓大家緊張，一緊張就會更小心，因為非洲豬瘟病毒永遠都有可能伺機進來。