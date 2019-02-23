「給我一支掃帚我都跟他拚」　郝龍斌嗆蔡、蘇：是哈利波特嗎？

▲國民黨副主席郝龍斌 。（資料照／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

對於兩岸開戰台灣能撐多久的話題，總統蔡英文接受外媒專訪時說，「我們自己會承受第一波的攻擊」；而行政院長蘇貞昌則稱，「給我一支掃帚我都跟他拚」。國民黨副主席郝龍斌嗆，「請問要怎麼拿掃帚跟對岸拚？蔡英文變魔法師騎掃帚當哈利波特嗎？」

郝龍斌23日在臉書以「好的總統帶台灣去向前走，爛的總統帶台灣去打仗」當作開頭，他說，最近在談兩岸關係時，蔡英文說，若對岸若武力攻台，由台灣承受第一波攻擊 ; 蘇貞昌説，剩一支掃帚都跟他拚。

「請問要怎麼拿掃帚跟對岸拚？蔡英文變魔法師騎掃帚當哈利波特嗎？」郝龍斌酸，看到解放軍的飛彈襲台，蔡英文拿出掃帚高喊「去去武器走」嗎？他說，若這樣可行，那台灣可以省下每年3000億的國防預算，改採購大量掃帚好了。

郝龍斌認為，蔡英文與蘇貞昌的發言有的人聽起來很爽、有的人稱他們撿到槍，但這些話在他耳裡只感覺到很痛心跟焦慮。他說，他永遠記得他父親郝柏村對他說過的話，「軍人的專業是打勝戰，但軍人最不希望發生的也是戰爭」。郝龍斌直言，當兩岸議題已經惡化到只剩下「戰爭」時，「蔡英文還有資格當台灣的總統嗎？」

郝龍斌說，國民黨執政時，前總統馬英九對國防的要求是「備戰但不求戰」，一方面充實自己的國防實力，另一方面則是與對岸在經貿上展開積極交流，增加了解、減少誤解，維持台海的和平繁榮是兩岸政府的共同目標。

他也批評，民進黨執政後，國防軍紀士氣渙散，軍人不知為何而戰，「蔡英文不僅無視這種狀況，反而頻頻撿槍挑釁對岸」、「求戰但不備戰」。

郝龍斌更說道，「不惜把台灣成為焦土，不顧兩千三百萬人生命財產的總統，是國家最大的悲哀。」他表示，台灣人雖不怯戰，但也不會傻到求戰，尤其嗆戰，如今台灣面臨的已經是戰爭或和平的十字路口，抱著求戰的心態執政，「民進黨只會摧毀民眾對兩岸和平的期待」。

▲總統蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）