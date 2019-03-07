余天嗆選輸退出政壇　鄭世維譏：又一個說到做不到

▲余天、鄭世維。（合成圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

新北市三重立委補選倒數9天，民進黨候選人余天7日和民進黨主席共同接受廣播專訪，卓榮泰說如果新北三重、台南立委補選選輸，「我就不如歸去」，余天也跟進說，若選輸要退出政壇。對此，國民黨候選人鄭世維說，又一個要退出政壇，可是都說到沒有做到。



鄭世維上午與國民黨立委王育敏到三重幸福市場掃街受訪說，又一個說要退出政壇，可是說到沒有做到，駐日代表謝長廷也沒做到，後來官越做越大，大阪豪雨事件也是惹得一身傷，怎樣提出好的政見，這才是實在的。



至於余天表示與新北市長侯友宜「交情不錯，是多年好友」，鄭世維表示，侯市長跟每個人關係都很好，也開玩笑說「余天跟侯市長關係好不好，我再去問一下。」

余天於專訪中提到與侯友宜交情好，主持人周玉蔻則追問余天「侯友宜是否有私下幫忙」？余天則趕緊回說「不要害他（侯），也不要害我」。對此，鄭世維說侯市長跟每個人關係都很好，因此大家應該貫徹他安居樂業的政見。至於余天與侯友宜是多年好友一事，鄭世維則說「我下午再去問一下」。

此外，鄭世維於6日在電視政見發表會上提到要增加監視器數量，反被民進黨主席卓榮批評是因為前任市長朱立倫做得不好，因此才需要立委來做。鄭世維則反酸卓榮泰酸葡萄心理，是「酸梅湯喝太多了」。

鄭世維接著說，在政見發表會上提到的是，在過去擔任台北縣議員時，監視器都是類比式的，因此在任內與幾位縣議員提案爭取預算，將監視器全面數位化，並交由警察局統一接管，現在監視器依然不足，地方雖有預算，倘若中央能挹注經費建置更好。

鄭世維認為，這樣的建設不需要全部丟給地方，中央地方政府應該連成一線，不分黨派來構思，看看如何建置更完善的監視系統，那才是正確的做法。