訪美不公開行程多　柯文哲重申「不爭才是爭」：方便就好

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲將在16日啟程訪美，目前傳出有多個不公開行程，外界猜測是否因為身分敏感、美方有壓力等。對此，柯文哲8日受訪表示，自己態度就「客隨主便」，如果是波士頓就自己安排，如果是DC或紐約有牽涉到政治的問題，就給AIT排就好，強調「不爭才是爭」，要去哪也不見得可以，方便就好。

柯文哲8日受訪時被問到訪美行有多個不公開行程，他先是說「我不曉得」，接著表示，自己態度就客隨主便，如果是波士頓就自己安排，如果是DC或紐約有牽涉到政治的問題，就給AIT排就好。

「人家說客隨主便，我就學到一堂課，客隨主便，不爭才是爭。」柯文哲說，意思就是，你去跟他講說要去哪要去哪，不見得可以，他方便就好，「所以後來在像DC的行程乾脆最就給AIT排。」

另外，目前身上背有共諜案官司的台北市議員侯漢廷，此次獲准暫解境管可自費隨行出訪，引來外界議論，柯文哲說，出國有3個議員的額度，是用抽籤，如果3個內就不用抽，超過3個要抽籤，沒抽到想去就自費。至於侯得以解除境管，柯說，那不是我的責任，那事境管局的事。

除了侯漢廷之外，台灣國辦公室主任陳峻涵這次也自費出訪，揚言要「如影隨形」抗議揭開柯文哲真面目。對此，柯文哲僅表示，那也沒辦法，有時候覺得為什麼這樣，但從另外角度講，這就台灣可貴的地方，民主自由。



▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）