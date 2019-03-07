歡慶38婦女節　新化分局提前「women在一起」！

▲38婦女節前夕，新化分局長方國璽，為了對女性同仁表達敬意，特別為每位女性員工獻上玫瑰花，表達祝賀之意，期許在職場上發光發熱，家庭幸福美滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

38婦女節前夕，新化警分局有感女性同仁身兼母職的辛勞，在家庭與工作中無私付出，特別在婦女節前夕利用召開周報空檔時間，舉辦簡單慶祝會，新化分局長方國璽，為了對女性同仁表達敬意，特別為每位女性員工獻上玫瑰花，表達祝賀之意，期許在職場上發光發熱，家庭幸福美滿。

此外！新化分局長、新化警友會秘書林櫻桃代表警友會，頒贈各女性同仁紀念品一份及分局2019年第1季生日同仁各禮券1份。

今年由新化分局人事室主辦的慶祝38婦女節活動，提前於7日在分局2樓會議室舉辦，分局女警3人及女姓行政人員4人、工友5人，共計12人一起參與，因勤務或休假無法參與女性同仁，另擇時間到所慰問。

女警同仁分發在內、外勤服務，與男警一樣，她們也須服值班、備勤、巡邏、守望、臨檢、路檢等勤務，對工作及家庭上的付出不可言語。新化分局長方國璽，貼心藉著這個屬於女性的節日，逐一送上玫瑰花，讓女性同仁感受到溫馨的氣氛，與會中並宣導性別主流化的觀念，建立無性別歧視之環境，並對她們在職場上的努力付出，給予高度的讚揚。

新化警分局長方國璽表示，鮮紅的玫瑰花語也代表「熱情、活力」，希望在新化分局服務的同仁，每天都充滿熱情、活力。在這溫馨的佳節主要是感謝婦女對於家庭、社會的貢獻，希望透過這節日讓男性同仁要更多體恤妻子的辛勞，也祝福分局所屬同仁及其眷屬們「婦女節快樂」。