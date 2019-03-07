慶祝婦女節 白河分局長贈花女警表謝意

▲38婦女節前夕，白河分局長斯儀仙（左五），致贈香水蓮花及謝卡，感謝女性同仁辛勞與女警眷屬支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「歡慶38婦女節」，白河分局長斯儀仙3月7日，逐一致贈香水蓮花及謝卡，感謝女性同仁辛勞與女警眷屬支持，還再三叮囑男性員警，一定要對辛勞持家的另一半具體表達愛意與感謝。

慶祝活動在輕鬆浪漫的氣氛中揭開序幕，斯儀仙分局長先向辛苦的女性同仁們表達關懷及慰勉之意，祝福她們婦女節快樂，永遠健康、美麗、自信！同時也對男性同仁身邊的女性表達謝意，活動現場特別邀請男警的警眷出席，在這特別的日子，讓平時不好意思表達謝意的員警同仁說出感謝。

現今兩性平權的時代，很多女性紛紛加入警察行列，女警人數逐年增加，工作內容及工作量與男警無異，其實是非常辛苦的，近年來女性在警察職場上表現亮眼，不論是內勤或外勤，絲毫不輸給男警，女警細心、貼心、溫柔，對被害人有安撫作用，特別是碰上婦幼及家暴案件，女警除了擔任執法者的角色，更必須扮演呵護者，讓被害人有安全感，充分信任警察，更能提升民眾對警察的滿意度。「警察」是我們的職業，不論男警、女警，同樣為了社會安定、交通秩序，在工作崗位上努力不懈。

白河分局分局長斯儀仙表示，婦女節是表彰婦女對於家庭、社會貢獻所訂定的節日，有著堅強毅力的職業婦女、散發溫柔貼心的母親、分擔另一半辛勞的妻子、時時關心父母身體的女兒，女性已經不再只是家庭主婦。感謝擁有多層身分的女警們，她們的付出絕對不亞於男警，更感謝男警們身邊的偉大女性，這是男警們前進的動力！她也勉勵所有女性警察同仁，都能在自己的工作領域中找到支點，享受工作並擁有健康人生及美滿家庭！