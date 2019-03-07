影／感受冰冷移屍推車！ 76位酒駕累犯殯儀館首堂課內容曝光

生活中心／綜合報導

酒駕累犯到殯儀館上課，首堂內容曝光！台北市監理所板橋監理站帶著76名學員到板橋殯儀館，先認識待殮室、感受冰冷的移屍推車等，接著帶到專辦告別式的禮儀廳上課，現場佈置如告別式，掛上祭悼全國因為酒駕車禍而往生的亡靈海報，禮儀廳裡還放上蓋著布的移動式冰櫃，學員們表情凝重，整個過程相當安靜。



▲酒駕累犯在板殯穿堂站著聽解說。（圖／公路總局提供）

這次76名學員們上課地點是在禮儀廳，裡面放了一具蓋了黃布的移動式冰櫃，並佈置如告別式般的情境，掛上祭悼全國因為酒駕車禍而往生的亡靈海報，規劃「生命盡頭一路好走」震撼教育動線，學員們穿著輕便雨衣排排坐，他們靜靜的聽完40分鐘的課程。

請繼續往下閱讀...

台灣酒駕防制社會關懷協會林美娜秘書長說，40分鐘生命教育的課程，要學員們先想一下對死亡的看法，因長期以來，受教育的過程，比較少討論到死亡，那每個人要先珍惜自己才有可能尊重別人，還要學員們先想出現階段最掛心的三個人，你還有什麼想做的事，還沒有做的，我們也從天災人禍來告訴他們，天災人禍不可躲，從普悠瑪號、蝶戀花事件可以了解到，危險駕駛有四種，酒駕、毒駕、疲勞駕駛和分心使用3C產品駕駛，都是人為因素，而且都是可以預防的，今天來到現場上課的學員都是再犯的酒駕者，希望他們上完課之後能愛惜自己的生命，珍惜世上不只三個以上最愛、最珍惜的人，死亡從來都不是我們能掌握的，絕對不能心存僥倖，再犯酒駕的錯誤。



▲酒駕累犯坐在禮儀廳裡上課，正前方就有具移動式冰櫃。（圖／公路總局提供）



而在進到禮儀廳前，先由殯儀館館長黃芳子親自導覽解說遺體入館之流程，先認識待殮室、感受冰冷的移屍推車等，讓大家了解告別生命的所有流程；學員們跟著導覽人員移動，大家沒有多做交談，站在穿堂上聽解說時，有的人低著頭，有的人撐傘。

林美娜表示，課程規劃在殯儀館進行，就是要讓酒駕再犯學員感受並領悟生命之脆弱，傳達給酒駕違規者，一旦肇事，將造成永難抹滅的傷害與兩造家庭的痛苦；酒後不開車是拯救自己，也是拯救他人，期盼震撼教育能讓學員有所領悟！



▲到板橋殯儀館上課的學員們，此次參訪路線有特別安排，不影響治喪家屬。（圖／公路總局提供）

新北市政府殯葬管理處處長黃秀川說，學員的參訪動線特別經過安排，不會影響治喪家屬，對於此項有助於提升市民交通安全，保護用路人生命安全的參訪活動，都相當樂意配合與協助。

台北區監理所所長王在莒表示，只要喝酒上路，對於用路人及自身都是相當危險，希望這種形式的講習教育對參訓學員能有所警惕，同時也呼籲「酒駕零容忍」，酒後請「指定駕駛」或「代客叫車」，幫己也幫人。