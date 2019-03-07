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影／感受冰冷移屍推車！ 76位酒駕累犯殯儀館首堂課內容曝光

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生活中心／綜合報導

酒駕累犯到殯儀館上課，首堂內容曝光！台北市監理所板橋監理站帶著76名學員到板橋殯儀館，先認識待殮室、感受冰冷的移屍推車等，接著帶到專辦告別式的禮儀廳上課，現場佈置如告別式，掛上祭悼全國因為酒駕車禍而往生的亡靈海報，禮儀廳裡還放上蓋著布的移動式冰櫃，學員們表情凝重，整個過程相當安靜。

▲▼參加酒駕再犯專班生命教育課程的學員於板橋殯儀館參訪。（圖／公路總局提供）
▲酒駕累犯在板殯穿堂站著聽解說。（圖／公路總局提供）

這次76名學員們上課地點是在禮儀廳，裡面放了一具蓋了黃布的移動式冰櫃，並佈置如告別式般的情境，掛上祭悼全國因為酒駕車禍而往生的亡靈海報，規劃「生命盡頭一路好走」震撼教育動線，學員們穿著輕便雨衣排排坐，他們靜靜的聽完40分鐘的課程。

請繼續往下閱讀...

台灣酒駕防制社會關懷協會林美娜秘書長說，40分鐘生命教育的課程，要學員們先想一下對死亡的看法，因長期以來，受教育的過程，比較少討論到死亡，那每個人要先珍惜自己才有可能尊重別人，還要學員們先想出現階段最掛心的三個人，你還有什麼想做的事，還沒有做的，我們也從天災人禍來告訴他們，天災人禍不可躲，從普悠瑪號、蝶戀花事件可以了解到，危險駕駛有四種，酒駕、毒駕、疲勞駕駛和分心使用3C產品駕駛，都是人為因素，而且都是可以預防的，今天來到現場上課的學員都是再犯的酒駕者，希望他們上完課之後能愛惜自己的生命，珍惜世上不只三個以上最愛、最珍惜的人，死亡從來都不是我們能掌握的，絕對不能心存僥倖，再犯酒駕的錯誤。

▲▼酒駕再犯專班生命教育課程由臺灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜講授。（圖／公路總局提供）
▲酒駕累犯坐在禮儀廳裡上課，正前方就有具移動式冰櫃。（圖／公路總局提供）

而在進到禮儀廳前，先由殯儀館館長黃芳子親自導覽解說遺體入館之流程，先認識待殮室、感受冰冷的移屍推車等，讓大家了解告別生命的所有流程；學員們跟著導覽人員移動，大家沒有多做交談，站在穿堂上聽解說時，有的人低著頭，有的人撐傘。

林美娜表示，課程規劃在殯儀館進行，就是要讓酒駕再犯學員感受並領悟生命之脆弱，傳達給酒駕違規者，一旦肇事，將造成永難抹滅的傷害與兩造家庭的痛苦；酒後不開車是拯救自己，也是拯救他人，期盼震撼教育能讓學員有所領悟！

▲▼參加酒駕再犯專班生命教育課程的學員於板橋殯儀館參訪。（圖／公路總局提供）
▲到板橋殯儀館上課的學員們，此次參訪路線有特別安排，不影響治喪家屬。（圖／公路總局提供）

新北市政府殯葬管理處處長黃秀川說，學員的參訪動線特別經過安排，不會影響治喪家屬，對於此項有助於提升市民交通安全，保護用路人生命安全的參訪活動，都相當樂意配合與協助。

台北區監理所所長王在莒表示，只要喝酒上路，對於用路人及自身都是相當危險，希望這種形式的講習教育對參訓學員能有所警惕，同時也呼籲「酒駕零容忍」，酒後請「指定駕駛」或「代客叫車」，幫己也幫人。

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關鍵字：酒駕,酒駕再犯道安講習,新北市板橋殯儀館

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