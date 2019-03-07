「酒駕一定抓！罰到你去收驚」徐國勇100秒談政績　網狂讚：古錐





▲徐國勇用100秒談內政部最近做了什麼。（圖／翻攝自內政部臉書粉專，下同）

政治中心／綜合報導

為了不浪費民眾的時間，內政部臉書粉絲專頁6日上傳部長徐國勇的「100秒大挑戰」影片，向大家報告內政部最近做了什麼事情。只見徐國勇僅花100秒時間，從非洲豬瘟談到酒駕、毒品、警消權益、都更，強調「酒駕一定抓，抓到你不敢酒駕！」

電視名嘴出身的徐國勇透過影片表示，關於非洲豬瘟，從保一調了110個警察，最多的時候到180個，也訓練了很多「護國神犬」，相信護國神犬是史上「最勇猛、最萌的軍團」。掃毒方面，也建立了1300多個反毒的通報網，讓毒販「來一個，抓一個，來兩個，抓一雙」。

對於酒駕，徐國勇強調，「內政部的態度很簡單，一句話，酒駕重罰，酒駕一定抓！抓到你不敢酒駕！罰到你要去收驚！」此外，他也爭取到警消同仁的醫療和退休警消比照軍人，得以在軍醫院、退輔會醫院「掛號費不要！連他們的自付額也不必！醫療，免費！」

徐國勇表示，大家如果把國道當作碰碰車場地，國道警察一定嚴格取締，國道警察的加給「我一定全力爭取！」而現在也已經爭取到了。

除了大談非洲豬瘟、酒駕、警消權益…等之外，徐國勇還搞笑引用前陣子超夯的赤燭遊戲《還願》稱，「玩過《還願》的人都知道，杜先生他們家的房子太破舊了，那怎麼辦呢？靠內政部！」內政部有都更條例，可以讓房子更新，讓大家可以「居得安心，住得放心，兒女不美心」。

另外，徐國勇也誇獎社會住宅相當成功，包租代管已經有3000多件，社會住宅自行興建方面，今年年底會完成4萬戶，另外第二階段8萬戶提早1年啟動，所以「我們要讓這些年輕人住得起，不會讓他們住到像杜先生他們家的那種房子，樓上更不會有何老師！」

最後，關於拚經濟，徐國勇說，「我們要接受國際人才、招攬外國人才，我們修正了外國人居留的辦法，讓他們可以安心地居留在台灣，跟台灣一起拼經濟。所以我要讓大家來了解一件事，拼經濟，要靠內政部！因為，只有安居，才能樂業！」

徐國勇這支影片在6日晚間上傳至7日中午，已經創下5萬次觀看，還有764人分享轉載。網友們紛紛大讚，「勇哥好有趣，這樣宣傳就對了！」、「被政治耽誤了」、「很不一樣的徐部長」、「古錐部長」、「部長很有網紅天份」、「欸這沒有爆雷還願嗎？」