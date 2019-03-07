王浩宇秀「韓國瑜天天喝酒」4照　網友「精算」：還差296張呢

▲王浩宇公開韓國瑜在一郎用餐的照片。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

政治中心／綜合報導

桃園市議員王浩宇日前爆料，指高雄市長韓國瑜過去北農時期為交際，「365天有300天都在喝酒」，今則在臉書秀出4張照片，再咬韓國瑜天天喝酒，引來網友狠酸，「你還差了296張啊」。

王浩宇近日指出，韓國瑜過去擔任北農總經理幾乎天天喝酒，早上通常在餐廳跟農會總幹事等人交際，幾乎每天還沒到中午或是中午一點就喝醉，下午就龜息到3、4點才起床，「他交朋友的方式就是酒友」，隨即遭大批韓粉圍剿，紛紛打電話到王浩宇辦公室表達不滿，讓王浩宇在臉書上喊話，要大家冷靜，「韓國瑜喝酒是事實」，但也說在處理與農會的關係，韓國瑜比之後接任的吳音寧好。

王浩宇7日進一步公布韓國瑜在一郎餐廳的照片，並說「是不公布你不會承認是不是？要不要順便公布一下，跟你吃飯的這些人，他們是誰啊？來自哪裡？」再度引發討論。

網友回應，「365天有300天喝，按照你這四張，那就算4天吧，你還差了296張啊～要印證自己的話就要拿出十足的證據啊，不然你那說法就是誇大啊，呵呵」、「韓總是跟你深仇大恨嗎？不然一個議員竟然越區打怪。是不公布你不會承認是不是？」、「請公佈完整資料，您是如何得知韓導超過三百天都有喝？而不是兩百天或一百天？部分事實不是事實，一張照片只能說明韓導去過這間餐廳，與您所指控的內容還差了十萬八千里」；另有網友則說，「未看先猜：韓粉，乾你屁事」、「韓國瑜應該是6都市長第一名！最會喝酒、最會休假！呵呵」。

王浩宇接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，照片中跟韓國瑜用餐的這些人就是「國台網」的工作人員，從該公司網頁上介紹寫著「台北中央市場（果菜公司）在大陸的獨家授權代表，是集台灣千萬生產安全農產品商家由台北中央市場通往北京中央市場最正規的唯一渠道」。

王浩宇說明，該組織利用農產品交易方式進行統戰，會要求合作對象必須承認九二共識，這些人也曾經找上桃園市長鄭文燦，但鄭文燦無法接受九二共識的要求拒絕。