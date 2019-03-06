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王浩宇認「韓國瑜比吳音寧好」　徐巧芯：還是好好監督桃園市政

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▲▼韓國瑜出席鄭世維造勢活動 （圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

桃園市議員王浩宇日前因指高雄市長韓國瑜過去北農時期天天都在喝酒，引來韓粉圍剿，今則在臉書PO文要大家冷靜，辦公室電話已被打爆，「韓國瑜喝酒是事實」，但也說在處理與農會的關係，韓國瑜比之後接任的吳音寧好。對此，台北市議員徐巧芯勸，不要火燒起來被罵才來解釋，「建議王議員，還是好好監督桃園市政不要出這種包比較實在。」

面對韓粉怒火，王浩宇指出，韓國瑜確實天天喝酒，但這不見得是批評，反而是一種對工作的盡職。「北農是個有200多個農會供應商的公司，只要每個農會的總幹事、理事長一年來一次，就有200個飯局，但北農當然不只200個飯局，而韓國瑜又是個非常阿莎力，喜歡用酒交朋友的總經理，算是蠻接地氣的。因此，他時常跟董事長在北農內的餐廳宴請這些來自各方面的農民朋友，一年超過300天。喝酒，是必然的狀況。」

王浩宇也說，在與農會的關係上，韓國瑜是比吳音寧好，但這樣喝對身體有影響，「我想未來的韓市長不應該繼續這樣，相信他自己也知道，如果還想往上爬，就應該要戒酒了。」

徐巧芯表示，王浩宇似乎態度縮了回去，如果真沒要批評韓國瑜，當初就要講清楚一點，「建議王議員，還是好好監督桃園市政不要出這種包比較實在。」

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關鍵字：徐巧芯,王浩宇,韓國瑜

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