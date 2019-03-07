獨家／韓國瑜「一郎餐會」成員身分曝光　王浩宇PO照：他們來自哪裡？

▲王浩宇公開韓國瑜在一郎用餐的照片。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇，下同）

記者葉國吏／綜合報導

綠黨桃園市議員王浩宇今(7)日公布高雄市長韓國瑜在一郎餐廳用餐照片，再度引起討論。他在臉書上貼出4張韓國瑜跟一群人聚餐照片，並要求公布與會人員名單，對此《ETtoday》獨家掌握訊息，這些人就是大陸獨家授權代表採買機構-國台網人員。

王浩宇近日發文矛頭都指向韓國瑜，更在其中一篇文中指控韓國瑜在台北農產運銷公司任職總經理時，幾乎天天喝酒，365天中有300天都在喝，中午通常在北農的餐廳與農會總幹事等人交際，每天中午還沒到就可以看到酒醉的韓國瑜，龜息到下午3、4點起床才開始辦公。

▲▼韓國瑜參加聚會照片曝光。

今(7)日王浩宇進一步貼出韓國瑜在一郎餐廳的照片，並說「是不公布你不會承認是不是？要不要順便公布一下，跟你吃飯的這些人，他們是誰啊？來自哪裡？」從王浩宇所公布的照片中可以看到韓國瑜手拿著紅酒言歡、低頭燦笑。

▲國台網網站介紹。（圖／翻攝國台網網頁）

至於這些人的身分？王浩宇接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，這些人就是「國台網」的工作人員，從該公司網頁上介紹寫著「台北中央市場（果菜公司）在大陸的獨家授權代表，是集台灣千萬生產安全農產品商家由台北中央市場通往北京中央市場最正規的唯一渠道」。

王浩宇透露，這組織是利用農產品交易方式進行統戰，會要求合作對象必須承認九二共識，這些人也曾經找上桃園市長鄭文燦，但鄭文燦無法接受九二共識的要求拒絕。