爆韓國瑜天天醉「辦公室被打爆」　王浩宇PO文：拜託韓粉們先冷靜

▲議員王浩宇（左）發文爆料高雄市長韓國瑜（右）體虛的原因。（圖／ETtoday資料照）

地方中心／綜合報導

桃園市議員王浩宇在臉書爆料高雄市長韓國瑜，之前在北農擔任總經理期間，365天幾乎有300天都在喝，甚至不到中午一點前就已經喝醉了，引發批評。但他隨後在臉書PO文則是解釋「但這樣喝對身體確實不好，我想未來的韓市長不應該繼續這樣，相信他自己也知道，如果還想往上爬，就應該要戒酒了」，並提到辦公室被韓粉打爆了，想拜託韓粉們先冷靜，其實新聞並沒有辦法完整的表達出他的發言內容。

▲韓國瑜面對王浩宇爆料，僅回應：沒說過我好話吧 。（圖／記者賴君欣攝）

王浩宇在自己臉書爆料，「韓國瑜在北農時幾乎天天喝酒，365天有300天都在喝，中午通常在北農裡的餐廳跟農會總幹事等人交際，幾乎每天還沒到中午或是中午一點就可以看到韓國瑜醉了，然後下午就會龜息到三四點起床才開始辦公」。不過這段文字出來以後，被網友立刻反酸回去：「檢方應該查你上班時間一直在關心高雄，桃園都放空城囉」，也有人直批他「吃飽太閒」。

對此，韓國瑜面對記者詢問，第一個反應是，「喔！桃園的那個議員，他沒講過我什麼好話吧」，簡單帶過。

而王浩宇稍早也在臉書寫下，「韓國瑜在北農幾乎天天喝酒是事實，這是他當選前我就知道的事情，但這不見得是個批評，算是一種對工作的盡職。北農是個有200多個農會供應商的公司，只要每個農會的總幹事、理事長一年來一次，就有200個飯局，但北農當然不只200個飯局，而韓國瑜又是個非常阿莎力，喜歡用酒交朋友的總經理，算是蠻接地氣的。因此，他時常跟董事長在北農內的餐廳「一郎」宴請這些來自各方面的農民朋友，一年超過300天。喝酒，是必然的狀況。」

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