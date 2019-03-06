被韓粉狂call飆髒話打爆了！王浩宇喊冤：喝酒是必然的

▲韓國瑜（右）、王浩宇（左）。（圖／記者葉國吏攝）



政治中心／綜合報導

綠黨桃園市議員王浩宇爆料，說高雄市長韓國瑜在擔任北農總經理時期，幾乎天天都在喝酒，甚至不到中午就醉了，並強調消息來源百分之百正確。王浩宇6日再發文澄清，他表示「喝酒是必然的狀況」、「這不見得是個批評，算是一種對工作的盡職」，也無奈地說辦公室電話被韓粉「打爆」，呼籲韓粉們先冷靜。

王浩宇日前在臉書及政論節目上，提及韓國瑜在台北農產運銷公司任職總經理時，「幾乎天天喝酒，365天中有300天都在喝」、「每天中午還沒到就可以看到酒醉的韓國瑜」，今再強調消息來源是北農高層、百分之百正確。

王浩宇接著於臉書發文喊冤，他表示，韓國瑜在北農幾乎天天喝酒是事實，這是他當選前就知道的事情，但「這不見得是個批評，算是一種對工作的盡職」。

針對「韓國瑜365天中有300天都在喝」一說，王浩宇表示，北農是個有200多個農會供應商的公司，只要每個農會的總幹事、理事長一年來一次，就有200個飯局，但北農當然不只200個飯局，因此，韓國瑜時常跟董事長在北農內的餐廳「一郎」宴請這些來自各方面的農民朋友，一年超過300天。

王浩宇強調，「喝酒是必然的狀況」，他認為韓國瑜是個非常阿莎力、喜歡用酒交朋友的總經理，「算是蠻接地氣的」。

因指控韓國瑜喝酒一說，王浩宇表示「辦公室電話被韓粉打爆了」，他接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，「有韓粉打電話來飆髒話」，並認為新聞並沒有辦法完整的表達出他的發言內容，呼籲大家應該看完影片。

王浩宇也還原他在節目中的說法，他認為在與農會的關係上，韓國瑜的關係確實是比北農前總經理吳音寧處理得好，但這樣喝對身體確實不好，「我想未來的韓市長不應該繼續這樣，相信他自己也知道，如果還想往上爬，就應該要戒酒了」。