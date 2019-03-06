王浩宇爆韓國瑜在北農中午就喝醉　郝龍斌：無知

圖文／鏡週刊



高雄市長韓國瑜近日出訪星馬，回國後立刻取消3天行程，上任以來「頻繁請假」的形象引起許多爭議，綠黨桃園市議員王浩宇昨（5日）爆料，韓國瑜在北農時期幾乎天天喝酒，常常還沒到中午就喝醉了，下午3、4點才起床辦公。傳言一出，前台北市長郝龍斌立刻跳出來幫韓國瑜講話，認為放話的人想炒新聞，還批評侮辱韓國瑜在北農的工作表現非常「無知」。

綠黨桃園市議員王浩宇昨（5日）在臉書上爆料，指高雄市長韓國瑜在北農時幾乎天天喝酒，「365天有300天都在喝」，中午常在北農裡的餐廳跟人交際，幾乎每天還沒到中午就醉了，下午就會龜息到3、4點起床才開始辦公。

當時擔任北農董事、現任國民黨台北市議員游淑慧，在臉書上替韓國瑜護航，痛罵王浩宇無中生有，王浩宇則在臉書PO文反擊，表示只要請北農公布韓國瑜擔任總經理期間，在「一郎」餐廳「用餐」及「酒水」的相關發票，就可以證明他說的話。

當時的台北市長郝龍斌，也跳出來幫韓國瑜說話，他表示「韓國瑜在擔任北農總經理的表現無可挑剔，一年365天，他就有365天把農民的生計掛在他的心上。」當年他前往北農視察，從未聞到韓國瑜身上有一絲的酒味，永遠精神奕奕的出現在北農。

郝龍斌也提到，北農在韓國瑜4年的經營下由150億的營業額增加到220億，「這些成果是一個天天喝醉的總經理能辦到的嗎？這些政治人物未免太無知了」，文末他還提及現任台北市長柯文哲，表示「我與柯文哲市長很多事的看法、做法未必相同，但我相信對韓國瑜工作能力的肯定，我們是一樣的！」



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