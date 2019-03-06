　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王浩宇爆韓國瑜在北農中午就喝醉　郝龍斌：無知

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖文／鏡週刊

高雄市長韓國瑜近日出訪星馬，回國後立刻取消3天行程，上任以來「頻繁請假」的形象引起許多爭議，綠黨桃園市議員王浩宇昨（5日）爆料，韓國瑜在北農時期幾乎天天喝酒，常常還沒到中午就喝醉了，下午3、4點才起床辦公。傳言一出，前台北市長郝龍斌立刻跳出來幫韓國瑜講話，認為放話的人想炒新聞，還批評侮辱韓國瑜在北農的工作表現非常「無知」。

綠黨桃園市議員王浩宇昨（5日）在臉書上爆料，指高雄市長韓國瑜在北農時幾乎天天喝酒，「365天有300天都在喝」，中午常在北農裡的餐廳跟人交際，幾乎每天還沒到中午就醉了，下午就會龜息到3、4點起床才開始辦公。

當時擔任北農董事、現任國民黨台北市議員游淑慧，在臉書上替韓國瑜護航，痛罵王浩宇無中生有，王浩宇則在臉書PO文反擊，表示只要請北農公布韓國瑜擔任總經理期間，在「一郎」餐廳「用餐」及「酒水」的相關發票，就可以證明他說的話。

王浩宇爆料韓國瑜在北農時期幾乎天天喝酒，還表示請北農公布當時在「一郎」餐廳「用餐」及「酒水」的相關發票，就可以證明他說的話。（翻攝自王浩宇臉書）

當時的台北市長郝龍斌，也跳出來幫韓國瑜說話，他表示「韓國瑜在擔任北農總經理的表現無可挑剔，一年365天，他就有365天把農民的生計掛在他的心上。」當年他前往北農視察，從未聞到韓國瑜身上有一絲的酒味，永遠精神奕奕的出現在北農。

郝龍斌也提到，北農在韓國瑜4年的經營下由150億的營業額增加到220億，「這些成果是一個天天喝醉的總經理能辦到的嗎？這些政治人物未免太無知了」，文末他還提及現任台北市長柯文哲，表示「我與柯文哲市長很多事的看法、做法未必相同，但我相信對韓國瑜工作能力的肯定，我們是一樣的！」

 


更多鏡週刊報導
彰化棄辦明年燈會　網酸王惠美：沒能力為何選縣長
小英曬回眸照慶IG粉絲破10萬　網歪樓：隨扈是亮點
否認「三八」辱罵蔡英文　女星控：民進黨上台生意就別做

ET快訊
台灣人才懂！國外工程師困惑：為何好多人用「ji32k7au4
快訊／錦戶亮爆退出關8！離開「待了21年」傑尼斯
郭宗坤病情惡化「心室冒出血塊」！不敢告訴柯以柔
胸部腫大誤以為健身有成！男噴血就醫才發現乳癌第3期

關鍵字：鏡週刊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／陪徐欣瑩直播吃早餐　柯文哲談台灣薪資：平均5萬開玩笑？

與丁守中互動少？連勝文大笑3聲　游淑慧跳出來解圍

找副市長篩選參選人市政不中立？　柯文哲：不是利用上班時間

影／諷賴清德年輕人薪資哪有平均5萬？柯文哲：又不是票選幹話王

影／柯媽媽跑行程更認真　柯文哲：叫得出里長名比我還多

影／國慶新北提早掛國旗台北慢半拍？柯文哲：這麼早掛幹什麼

「丁」緊市政愛東區生活館開幕！　丁守中烤雞蛋糕請民眾享口福

赴日本演講談中共勢力　姚文智指：統派媒體照餐三攻擊我

韓國瑜目前「不考量」參選2020　國民黨：充分尊重

李四川牽線！朱立倫等「太陽們搶見」　韓國瑜才是最大咖？

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

張軒睿突離開…約會中斷！　 Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

一窺7年後福島核災SEGA遊戲場　遍地輻射塵！踏入廳內0.48微西弗

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

「別再說Momo了...她會知道的」　恐怖挑戰暗藏兒童YT竟入侵亞洲

在台灣出門必帶「環保袋、筷子」　外國人：分不清戴口罩是病或髒？

韓國瑜目前「不考量」參選2020　國民黨：充分尊重

李四川牽線！朱立倫等「太陽們搶見」　韓國瑜才是最大咖？

民進黨4／17敲定總統參選人　卓榮泰任提名策略小組召集人

快訊／九合一大選違紀！　國民黨一口氣開鍘68人

硬卡朱立倫、王金平等Ａ咖...藍憂心：「換柱2.0」韓國瑜也難贏

洪慈庸升格當媽　蘇貞昌鼓勵再生一個「三年內生兩胎有津貼」

影／告三立敗訴　陳佩琪千字回應：會對柯文哲曉以大義「以訟止謗」

徐國勇稱酒駕「自律比較重要」　江啟臣：把政府角色拋一乾二淨

不反對暫時貯存場　侯友宜：請告訴新北核廢料到底放多久？

爆韓國瑜天天醉「辦公室被打爆」　王浩宇PO文：拜託韓粉們先冷靜

中職／5投封鎖斗山　鍾承祐、林泓育開轟率猿9比1勝

黃金獵犬性騷擾哈士奇被捕 派出所遇大胃王被慘吃垮！

蒜農哭慘！暖冬害產量大減價格跌3成5　補助只能2選1氣炸了

韓國瑜目前「不考量」參選2020　國民黨：充分尊重

台安醫院淪清潔工格鬥場　他見警秒變「戰神」狂噴網嗆：臭俗仔

李四川牽線！朱立倫等「太陽們搶見」　韓國瑜才是最大咖？

大專棒聯／大同李冠儒打跑守三拍子　將報中職選秀

腹瀉1個月！年輕女陷致命「甲狀腺風暴」...心臟狂跳休克

後宮巴掌臉流行　整形醫爆大咖藝人「拍戲前要維修」

警匪跨雙北追逐20公里　通緝犯逆向、撞機車還丟筆記本

「南瓜妮」柯家洋一開口　蕭敬騰聽傻：講話好像阿信 │ 這就是原創

政治熱門新聞

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反..

鄭文燦前進白宮　網友幫高調

包子店闆娘見韓國瑜突下跪：我被..

王浩宇：韓國瑜在北農天天喝酒

王浩宇爆「韓國瑜體虛」被洗版　..

被韓粉飆髒話！王浩宇：喝酒是必..

快訊／洪慈庸生了！小女兒正面照..

辦公室被打爆了　王浩宇PO文拜..

韓國瑜夜宿運將家　出嫁台中女兒..

吳子嘉：台灣變「農業國家」那還..

早餐行程民眾湧上陳情　韓國瑜：..

吳敦義：保留萬分之一的機會參選..

楊秋興：不要看到韓國瑜就給穿小..

藍委：不答詢就回去　蘇揆轉頭走

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

綾瀨遙 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 秦良丰 還願 高橋聖子 勝利染毒 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

驚見1歲兒血中玩耍！老公爽打遊戲她秒暴怒

搬大體電梯突卡住　亡者夫說完話變正常

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

大S汪小菲爆婚姻危機

網看哭！《花不棄》結局8人領便當

苦奔1個月買生日禮！回醫院閨蜜病逝淚崩

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反擊

4大4小訂六人家庭房　高雄媽被民宿嗆爆

女星淪街頭乞討　光頭落魄樣曝光

全球第二例　英病患克服愛滋病毒

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

女大生驚醒「別做了」怒告男公關

大S認了：經營兩地婚姻不容易

新娘慘淪配角！背後「伴娘」超搶鏡

大S生子癲癇心跳停！　婆婆竟先打卡炫耀

更多

最夯影音

更多

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面