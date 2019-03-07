頭城兒童節「鯉想啟程」　夢想留言大募集起動

▲頭城鎮2019夢想與希望留言大募集「鯉想啟程」鯉想啟程，7日起從日本空運來台的2條10公尺的活動主角「鯉魚旗」，將募集鎮內2千多名學童天真浪漫的夢想留言。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭頭城鎮公所慶祝2019兒童節，夢想與希望留言大募集「鯉想啟程」鯉想啟程，7日揭開序幕，從日本空運來台的2條10公尺的活動主角「鯉魚旗」，將巡迴頭城各國小、幼兒園的方式，來募集鎮內2千多名學童天真浪漫的夢想留言。頭城鎮公所也將在29、30日慶祝「2019兒童節活動」開幕當天，將這2條募集完成夢想留言的「鯉魚旗」升空，為小朋友們祈福。

另，這2條鯉魚旗也會於活動結束之後，空運回到日本，並且在日本兒童節（5月5日）當天與來自世界各國的鯉魚旗一同再度升空，為全世界兒童的健康、幸福、善良與天真的共同祈禱。

頭城鎮長曹乾舜表示，2019年「鯉想啟程」兩條10公尺長的「鯉魚旗」，從現在開始要巡迴鎮內各小學及幼兒園募集全鎮2千多位小朋友的夢想留言，期待全鎮的小朋友都能親自在鯉魚旗的魚印上留下屬於自己的夢想留言，透過彼此的留言，激發小朋友對周遭環境的認同及使命感。

頭城鎮慶祝兒童節的活動，將於29日及30日上午8時30分至下午4時，在頭城國小操場盛大舉行，共設置7座大型氣墊組，其中4座適合國小1至3年級及幼兒共同遊玩的可愛歡樂區。3座則是為激勵4至6年級兒童學習鬥志的體能挑戰區。至於動態體驗部分，分為國小1至3年級的追靶競賽、4至6年級兒童的鐳戰競技。

曹乾舜說，快樂的童年是人生前進的重要階段，誠摯地邀請家長們陪同大朋友、小朋友共同來體驗氣墊遊戲的樂趣，手牽手來參與孩子成長的腳步，給孩子幸福和滿滿的愛，進而培養孩童未來學習、服務人群、克服挫折的能力，共同度過一個快樂、難忘，記憶永留存的兒童節。也期盼無論是大人或小孩，每一個人都能夢想升空，遠離所有災難與傷害，幸福、快樂永相隨。