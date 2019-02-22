頭城「福神弄龜」活動　3月1日一連3天盛大登場

▲▼2019年頭城鎮「福神弄龜」系列活動，3月1日一連3天盛大登場，頭城鎮長曹乾舜邀大家來頭城看鬧熱、吃好味，拜土地公、中大獎！。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

頭城鎮公所自2015年開始，為積極行銷頭城老街古典的懷舊風情與文化，選擇在開春時節，配合農曆2月初2土地公生日，精心開辦「福神弄龜」系列活動，提前為土地公壽辰暖壽。2019年系列活動將在3月1日上午10時30分，在搶孤文化園區揭開序幕，3月2日及3月3日進行主軸及一連串精心設計、別出心裁的系列活動，合計約12個主要項目，鎮長曹乾舜說，絕對會讓參與的民眾「玩得開心、拿得開心、看得開心、吃的更開心！

鎮長曹乾舜表示：「福神弄龜」系列活動是2015年他當選鎮長的第1年，為積極行銷頭城老街古典的懷舊風情與文化，集思廣益精心規劃出來的系列文創活動。而選擇在農曆開春時節，是配合傳統節慶農曆2月初2土地公誕辰，延續千龜來朝的精神，廣泛邀請該鎮居民、各社區、機關、團體、學校等共同參與，而且年年持續辦理的系列活動。

曹乾舜強調，鎮公所每年都費盡心思，期許為「福神弄龜」系列活動，不斷注入新的文化創意和多樣元素，一則除了藉以激盪出更多元有趣的「弄龜」火花之外，再則更希望對於頭城老街傳統文化的復興與保存觀光發展的利潤和商業前景，能夠產生更積極正面的意義和效益。



3月1日上午一連3天登場的活動內容琳瑯滿目、豐富精彩，充份結合了宗教民俗、文化創意、傳統戲劇、在地藝術、美食饗宴、小吃推廣以及摸彩中大獎等，絕對會讓所有參與的鄉親和民眾收獲滿滿，福氣歡樂一整年！ 他誠摰邀請大家3月1日到3日3三天一起來頭城看鬧熱、吃好味，拜土地公、中大獎！