兒童節親子景點！「城南公主王子選拔」當小代言人、玩積木練腦力



▲兒童節到臺北當代工藝設計分館玩積木、看展覽，還能參加「城南公主王子選拔」。（圖／臺北當代工藝設計分館提供，以下同）

記者林育綾／台北報導

今年兒童節計畫去哪玩嗎？如果擔心各個景點人潮洶湧或日曬雨淋，也可以到「臺北當代工藝設計分館」半日或一日遊，除了提供積木益智玩具體驗，4月4日至7日也推出「藝起萌-工藝城南公主王子選拔」特別活動，優勝者除了獲得頒發獎狀，還能擔任今年相關活動的小小代言人、開幕記者會的小主持人，協助推廣當代工藝、自然環保精神，即日起至3月20日前開放免費報名。



▲臺北當代工藝設計分館的古蹟建築相當迷人。



「藝起萌-工藝城南公主王子選拔」特別活動，是結合工藝品和服裝的兒童走秀比賽，讓小朋友盡情展現肢體和創意。活動將在4月4日至4月07日，每日於臺北當代工藝設計分館進行分齡四組比賽，當天將選出每組城南公主和城南王子各兩名，優勝者不但能獲得臺北當代工藝設計分館頒發的獎狀，更能擔任今年相關活動的代言人和開幕記者會的小主持人。

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▲除了城南公主王子選拔，也可以到3樓的「兒童工藝體驗區」一起玩積木、練腦力。

除了熱鬧的「藝起萌」活動，家長們也可以帶小朋友到3樓的「兒童工藝體驗區」一起玩積木、練腦力，這裡提供各式積木組合益智玩具，讓小朋友從遊戲中認識工藝，激發創意，例如從中國傳統工藝「魯班鎖」變形而來的「現代魯班鎖積木」，以六根組件，創造出數十種不同的變化，不但能鍛練孩子的手眼協調能力，更能加強空間組合能力，大朋友小朋友都可以一起來動動腦。

▲▼從中國傳統工藝「魯班鎖」變形而來的「現代魯班鎖積木」，以六根組件，創造出數十種不同的變化。

目前館場3樓及4樓還分別有「TJDMA國際珠寶金工設計展」、「溫馨之旅—張秀足布藝、瓷趣創作展」、「台灣工藝之巔—頂級工藝之美，向大師致敬」等展覽，在陪伴孩子之餘，同時能享受看展的樂趣，享受休假的悠閒生活。