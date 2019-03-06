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洪慈庸升格當媽　蘇貞昌鼓勵再生一個「三年內生兩胎有津貼」

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▲▼洪慈庸生了。（圖／取自洪慈庸臉書）

▲洪慈庸生了。（圖／取自洪慈庸臉書）

政治中心／綜合報導

時代力量立委洪慈庸升格當媽，5日深夜在臉書報喜，許多政治人物也到留言區底下祝福她，行政院長蘇貞昌也表示恭喜，還順便宣導政策，「三年內生兩胎，爸媽可同時請領育嬰留停津貼和育嬰假喔！」

洪慈庸與前台中市新聞局長卓冠廷2017年結婚，2018年10月公布懷孕的喜訊，本月5日生下女兒她感動地拍下女兒可愛的照片，並附上祝福「謝謝妳來到我的懷裡，成為我的家人，媽媽愛妳。」

▲▼許多政治人物留言祝福洪慈庸。（圖／翻攝洪慈庸臉書）

▲許多政治人物留言祝福洪慈庸。（圖／翻攝洪慈庸臉書）

不少政壇有人看到臉書貼文後，紛紛留言表示恭喜，像是同黨立委黃國昌，還有交通部長林佳龍表示，「哇～真美！有了孩子之後，父母也會展開新的人生旅程和體驗，恭喜！」，台中市長盧秀燕也大方獻上祝福，「恭喜恭喜，歡迎台中小市民到來」，洪慈庸回應，「謝謝市長的祝福」。

▲▼許多政治人物留言祝福洪慈庸。（圖／翻攝洪慈庸臉書）

▲許多政治人物留言祝福洪慈庸。（圖／翻攝洪慈庸臉書）

蘇貞昌除了恭喜洪慈庸跟卓冠廷之外，還趁機宣導政策，順便鼓勵再生一個，「根據勞動部函釋，三年內生兩胎，爸媽可同時請領育嬰留停津貼和育嬰假喔！」還放上自製圖賀卡，相當用心。

▲▼許多政治人物留言祝福洪慈庸。（圖／翻攝洪慈庸臉書）

▲許多政治人物留言祝福洪慈庸。（圖／翻攝洪慈庸臉書）

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關鍵字：洪慈庸,蘇貞昌

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