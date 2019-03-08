「被韓國瑜感動」1元福田水餃搬回高雄…4個月後驚爆熄燈：下台一鞠躬

▲李杰「1元水餃」福田水餃店。（圖／翻攝自「高雄福田水餃」臉書粉絲團）

生活中心／綜合報導

房產達人李杰在高雄開「福田水餃」，販售1元水餃、18元肉燥乾麵，清寒家庭和老人再享5折，後來幫助一名96歲、撿資源回收的阿嬤溫飽，受網友關注後遭疑自導自演炒新聞，於是他轉移陣地、前往台東經營，但又認為當時的高雄市長候選人韓國瑜可以改變高雄，於是去年11月重新在高雄開張，沒想到經營4個月後，今年3月1日卻已經熄燈。

身家破億的「富豪居創投公司」創辦人李杰在高雄賣1元水餃做善事，連肉燥乾麵1碗也只要18元。他曾說過，因兒時窮苦，事業有成決定要回饋社會，2017年10月31日不計成本開了餐廳「福田水餃」。

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▲▼李杰「福田水餃」販售1元水餃、18元乾麵，清寒家庭和老人再享5折。（圖／翻攝自「高雄福田水餃」臉書粉絲團）

李杰日前請了96歲拾荒阿嬤用餐，阿嬤受訪時也自訴身世窮苦，然而事後媳婦卻現身打臉，讓水餃店頓時成為「箭靶」，遭多數網友質疑自導自演炒新聞。李杰不堪受辱，難過出面宣布「福田軍心已散，沒有再持續的必要」，公開以1元頂讓，於去年6月底結束營業，「對不起，我累了，很遺憾沒能與大家一起走下去，但最近的風風雨雨、無中生有、造謠抹黑，實在讓我們心力憔悴！」

「這是我最後能為高雄鄉親們做的。」李杰曾坦言，福田水餃原本還有拓展計劃，希望能夠幫助更多有需要的朋友，「但，我們可以流身體的汗、可以流臉上的淚，卻沒辦法一直流心裡的血。」他也在開店前，就充分了解在台灣做善事不容易的道理，以為做好萬全準備投入，也承受了金錢上的壓力，最後卻還是承受不了流言蜚語，「其實餐廳一開始的宗旨，就是以賠錢為主，從沒想過要賺錢！」

▲一名高齡96歲、撿資源回收為生的老婆婆，只花5元就吃到10顆水餃，當時引起關注。（圖／翻攝自「高雄福田水餃」臉書粉絲團）

不過受2018年九合一大選的影響，李杰被韓國瑜感召，在臉書發文宣布重返高雄，「離開高雄幾個月後，福田愛心餐廳準備回來跟大家相見了，自從被抹黑而決議離開，轉至台東照顧更多偏鄉的民眾，但在這個月，我們回來了。」他解釋，「在韓國瑜團隊第一次來找我們，希望我們不要離開高雄的時候，我猶豫了，畢竟已經跟房東退租，也沒辦法再改變什麼，就先完成照顧東部偏鄉的願景也不錯。」

「而後續的接觸，讓我感受到，韓總這次也許是真的能改變這座城市生命的人，除了做正確的事，還要面對綠營鋪天蓋地的抹黑，相較起來，我們社團面臨的造謠反而是小菜一疊了。」李杰想通後，決定回到高雄服務，「如果因為害怕抹黑而不去做正確的事，那結果就是社會的更加沉淪。高雄，是一座會讓人想念的城市，雖然經濟不斷衰退，但有太多值得令人懷念的事情在這裡發生，而未來的改變，我已經看見了曙光，既然如此，那何不回來呢？」

李杰後來表示，「有人問我們，重返高雄，那台東又要遷走了嗎？不是喔！是我們未來，會同時有兩間店一起燒錢，一起來為大家服務喔！台東加油！高雄加油！」

網友看了紛紛表示，「老闆加油」、「謝謝持續的付出分享善行」、「世事豈能盡如人意但求無愧我心」、「太棒了在我家附近」、「謝謝韓國瑜把你們留在高雄」、「高雄歡迎你，做對的事不用逃避」、「迎回來高雄，繼續溫暖人心」、「原來下班看到的，真的是你們」、「做善事也要被起底被酸，真是夠了」；但也有網友認為「雖然不懂為何要炒新聞」、「做善事也不要政治牽扯好嗎？」

▲福田水餃回高雄後，驚爆熄燈了。（圖／翻攝自「高雄福田水餃」臉書粉絲團）

不過沒想到重返高雄4個月後，福田水餃竟然爆出已經熄燈，3月1日在臉書上發文表示：「謝謝小港區的各位朋友，我們昨天（2月28日）是最後一天營業，不要白跑一趟囉，福田水餃全體員工下台一鞠躬，有緣再相見。」

相關消息一出，網友們立即在臉書上蓋樓留言：「為什麼回來了又要走」、「不是發財嗎」、「高雄要發大財別急著結束營業」、「作秀作過頭……害死高雄人」、「韓流發威，厲害了」、「真的很遺憾師父的美意沒辦法繼續下去」、「不是受韓總感召，韓總沒讓你發財」、「祝福你們早日找到新地點繼續開辦。加油」、「感謝您曾經給我們一頓溫飽」、「有你們真好，希望高雄還有再見面的時候」。