扭傷仍賣力輔選　賴清德：郭國文當選比腳傷更重要

▲前行政院長賴清德，不顧自己腳傷，陪同立委補選候選人郭國文掃街拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前行政院長賴清德，連續7天陪同民進黨立委補選候選人郭國文，至14行政區掃街拜票，日前傳出腳扭傷的賴清德，透過臉書表示腳傷無礙，輔選行程沒有影響，會和郭國文一步一腳印，爭取鄉親支持，3月6日賴清德陪同郭國文，以車隊掃街向大內、山上、新化、新市的鄉親問候、拜票，懇請大家全力支持2號郭國文。

媒體問到腳扭傷的情形，賴清德表示，選舉日越近選情越激烈，這場立委補選務必要勝利，因此今天和民進黨徵召的候選人郭國文，從大內、山上、新化、新市以車隊方式向鄉親拜票，懇請鄉親3月16日當天，集中選票全力支持2號郭國文，團結一致守護民主、保衛台灣。

賴清德說，明郭國文是個腳踏實地作事的人，不只會替農、漁民爭取福利，協助台南的工商發展，也會積極協助台南的觀光發展，讓台南的士農工商都得到照顧，各行各業都得到推動，所以非常希望選區的民眾、父老鄉親，能夠體認到這場選舉的重要性，不只攸關台南更攸關台灣，一定要出來投票，集中選票全力支持2號郭國文。

郭國文表示，南科是台南最重要的科技產業重鎮，一路發展自一期到二期，至今已呈現不敷使用之態，甘將來能當選立委，將積極爭取增設南科新三期，不只擴大台南的科技產業，同時帶動週遭的支援基地並提高就業人口與居住人口，實值加惠農漁業與觀光經濟的規模，全面化提升台南各行各業的經濟發展。