喝醉酒「掉了眼球」　醫師舉前2例：行房時發生劇烈撞擊

▲視力檢查表。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

山東省千佛山醫院眼科主治醫師馬寶峰5日表示，凌晨5點多，一名眼球脫出的26歲醉漢在家長的陪同下前來求診，經診斷後確定為「眼球完全脫臼」，已沒有恢復視力的可能。

馬寶峰說，為確診病情，當班醫生立刻將他收治入院，並進行斷層、心電圖等檢查。值班醫生說，「因為疼痛、眼瞼高度腫脹，患者難以配合檢查。我們當下就聯繫麻醉科醫師準備進行全麻。」

值班醫生表示，患者左眼瞼高度水腫，懷疑是眼球破裂，「這時檢查動作必須輕柔，不能強行檢查眼球，否則可能因外力擠壓或患者抗拒，導致眼球內容物脫出、加重眼球損傷。」

當值班醫生正為檢察做準備時，患者的家人打電話到醫院，並表示發現了患者的眼球，「眼球完全脫出！這在醫學上也被稱為『眼球完全脫臼』。」

馬寶峰說到，推測患者受傷時間應在4日晚間11點前後，眼球脫出時間較長，已造成不可逆的損傷，「即使是視神經仍連著的半脫臼，也很難在把眼球還納後恢復視力。他這個情況已經沒有還納眼球的必要，以後左眼睛就缺了。」

他說明，上午8點完成相關檢查後，立刻對患者進行左眼筋膜與結膜逐層縫合及眼瞼傷口縫合，「因為受傷後眼外肌收縮，未來患者能安裝義眼的可能性很小，最多就是安裝義眼片來改善外觀了。」

談到具體受傷過程，患者表示，「因為喝得爛醉，已經想不起來了。」馬寶峰提到，這是他從醫15年來見過的第三例眼球完全脫臼，「之前兩例分別是行房時發生劇烈撞擊、喝醉酒後騎摩托車摔傷。」