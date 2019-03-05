已婚牙醫偷吃女同事「3人可以共存」　元配傷心獲賠40萬

▲男牙醫偷吃診所內女牙醫，被元配質問，還說「3人可以共存」。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

突發中心／台北報導

一名已婚劉姓牙醫被妻子發現，偷吃同診所的王姓女牙醫，2人互傳露骨訊息「下面有濕濕的嗎？」，但當元配質問時，劉男竟還回應「3人可以共存」，讓元配傷心地向王姓女牙醫提告侵害配偶權，並且求償250萬。台北地方法院審理後，判決王女應賠償元配40萬元。

根據判決，劉姓牙醫曾向妻子表示，因工作需要，得在桃園中壢租屋居住。但劉妻卻目睹，丈夫在台北市萬華區接送同診所的王姓女牙醫，氣得質問丈夫，沒想到丈夫竟說「可以共存」，王女也回覆劉妻「願意這樣一輩子」。

之後劉妻在警方陪同下，前往丈夫的中壢租屋處，當場逮到丈夫與王女衣衫不整共處一室，決定提告。劉妻認為，由於王女和丈夫曾在同一醫院進修，王女應該早就知情丈夫已婚，卻還是和丈夫交往，時間長達4年，嚴重侵害配偶權、破壞家庭幸福，向王女提告求償250萬。

王女則表示，與劉男因診所業務關係，會在其中壢租屋處討論，並非搞婚外情，也沒有劉妻提出的踰矩行為，例如在汽車內為劉男「口交」。

不過劉妻提出一份王女和丈夫互傳的鹹濕簡訊，內容包括「寶貝你下面有濕濕的嗎？」、「我下面是不是真的超大呀！」等等，法官認為確實侵害劉妻的配偶權，判決王女應賠償40萬元，全案可上訴。

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