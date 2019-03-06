稱「韓流是民主威脅」　外國學者身分曝光：想想論壇主編

▲寇謐將是《想想論壇》英文版主編。（圖／翻攝自《想想論壇》）

政治中心／綜合報導

加拿大兩岸議題學者寇謐將(J. Michael Cole)拋出，「韓流是對民主社會的威脅」，引發熱議。寇謐將先前是加拿大安全情報局（CSIS）分析師，從2010年到2013年期間，在台北擔任英文《台北時報》副組長，值得注意的是，他也是小英教育基金會《想想論壇》英文版主編，而寇謐將也是台灣女婿，妻子陳婉宜是民進黨前國際事務部副主任。

臉書粉絲專頁「蕪菁雜誌」將寇謐將的文章翻譯成中文，內文指出，韓國瑜、團隊、韓粉與部分媒體，有如得了說謊強迫症似的，拼命說一些自己也知道任何有腦的人一戳即破的大話，也早就知道說大話會被吐嘈，甚至根本預期說謊會被抓包，但這些都不重要，很多韓國瑜的奇思妙想如賽馬場、迪士尼等，打從一說出口就知道做不到，光天化日下，韓國瑜與韓粉說的每句話差不多都是在唬爛。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／資料照）

寇謐將舉例，第一，去年市長選舉辯論後惡名昭彰的「陳其邁耳機門」事件；第二，韓國瑜宣稱的魔力紅是「響應韓流」才來高雄開演唱會；第三，總統蔡英文「施壓」馬來西亞當局，才取消與韓國瑜會晤的行程；第四，種種有關拼經濟的誇口，例如在星國簽訂的「備忘錄」；第五，屏東燈會的巨大成功都是因為「韓讓南台灣成為世界重心」；第六，指控台灣駐星代表是東廠，在跟監韓國瑜。

寇謐將表示，連珠炮似的謊言，目的就是「把一個作秀狂、唬爛大王，打造成一個人氣爆棚、反權貴、不講政治的政治人物」、「不管他到哪裡，人人發大財，路邊賣香腸和臭豆腐的賺得盆滿缽滿，這都要感謝偉大的韓總，好像沒了韓總其他的政治人物就招不來這些餓鬼似的台灣民眾似的」。

寇謐將認為，「韓流肆虐就像幫派械鬥一樣，廝殺起來只會更加深社會的撕裂。任何對韓國小丑魚的批評都是一種侮辱，是在攻擊廣大的韓粉民意，是在扯那些想要拼經濟的普通老百姓的後腿」；這些事情讓人感到萬分沮喪又不安，沮喪是因為當台灣政情需專業的人來掌舵時，偏偏韓流給政治專業主義賞了一巴掌；不安則是因為實體政治、傳統媒體、社群媒體與公民社會都被撕裂，這股撕裂加深純粹的惡鬥，此時台灣社會正迫切需要團結起來面對變局。